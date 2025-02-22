Роналду эмоционально отреагировал на решение Левникова удалить одноклубника

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду бурно отреагировал на красную карточку форварда Джона Дурана в матче с «Аль-Иттифаком» (2:3).
Команда из Эр-Рияда пропустила третий гол на 89-й минуте. В добавленное время Дуран был удалён за удар по затылку игрока соперника.
Такое решение вынес российский арбитр Кирилл Левников, работавший на этой игре. Роналду начал что-то объяснять рефери, жестикулируя, а также обратился к линейному судье. После этого португалец подбежал к находившемуся в середине поля мячу и выбил его. Затем он направился к бровке, активно выражая недовольство.
За своё поведение Криштиану не получил предупреждения.
И человек плохой, судя по выходкам вне поля.
И человек плохой, судя по выходкам вне поля.
Еслибы такая ситуация была при победном счете для Альнасра, с забитыми голами со стороны великого, то думаю он не сталбы себя вести так плохо, даже при удалении троих одноклубников в последней минуте матча.
Еслибы такая ситуация была при победном счете для Альнасра, с забитыми голами со стороны великого, то думаю он не сталбы себя вести так плохо, даже при удалении троих одноклубников в последней минуте матча.
Если рассматривать с личной позиции, то да - красная лишняя, но если из спортивных правил - был удар игрока по ШЕЕ! А это прямая красная!
Но нельзя с Вами и не согласиться в вопросе дальнейшей возможности обслуживать матчи в этой стране - многим клубам, за исключением Аль - Наср, и главное зрителям, которые частенько свистят в адрес Роналду, не понравиться лояльность русского арбитра в адрес Криштиану, которому предупреждение не было вынесено....
Если рассматривать с личной позиции, то да - красная лишняя, но если из спортивных правил - был удар игрока по ШЕЕ! А это прямая красная!
Но нельзя с Вами и не согласиться в вопросе дальнейшей возможности обслуживать матчи в этой стране - многим клубам, за исключением Аль - Наср, и главное зрителям, которые частенько свистят в адрес Роналду, не понравиться лояльность русского арбитра в адрес Криштиану, которому предупреждение не было вынесено....
Без него Наср был самым сильным клубом, а щас середняк обычный
Без него Наср был самым сильным клубом, а щас середняк обычный
https://youtu.be/R0_DpzmMRGk?feature=shared