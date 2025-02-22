Роналду эмоционально отреагировал на решение Левникова удалить одноклубника

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вчера, 09:49

Нападающий «Аль-Насра» бурно отреагировал на красную карточку форварда в матче с «Аль-Иттифаком» (2:3).

Команда из Эр-Рияда пропустила третий гол на 89-й минуте. В добавленное время Дуран был удалён за удар по затылку игрока соперника.

Такое решение вынес российский арбитр , работавший на этой игре. Роналду начал что-то объяснять рефери, жестикулируя, а также обратился к линейному судье. После этого португалец подбежал к находившемуся в середине поля мячу и выбил его. Затем он направился к бровке, активно выражая недовольство.

За своё поведение Криштиану не получил предупреждения.