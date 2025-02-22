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Роналду эмоционально отреагировал на решение Левникова удалить одноклубника

вчера, 09:49
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)2 : 3Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-ИттифакМатч завершен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду бурно отреагировал на красную карточку форварда Джона Дурана в матче с «Аль-Иттифаком» (2:3).

Команда из Эр-Рияда пропустила третий гол на 89-й минуте. В добавленное время Дуран был удалён за удар по затылку игрока соперника.

Такое решение вынес российский арбитр Кирилл Левников, работавший на этой игре. Роналду начал что-то объяснять рефери, жестикулируя, а также обратился к линейному судье. После этого португалец подбежал к находившемуся в середине поля мячу и выбил его. Затем он направился к бровке, активно выражая недовольство.

За своё поведение Криштиану не получил предупреждения.

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Все комментарии
95 shirvani 95
95 shirvani 95
вчера в 19:23
Такой шанс упустила команда. Ведь главные претенденты играют между собой в этом туре.
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 19:12
Истерия - это его норма. 40 лет, а всё истерит.
И человек плохой, судя по выходкам вне поля.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 19:04
Чемпионат и в этом году профукали. Не догнать ему Малкома и темболее Бензема. По этому и бесится за поражения а не за удаления.

Еслибы такая ситуация была при победном счете для Альнасра, с забитыми голами со стороны великого, то думаю он не сталбы себя вести так плохо, даже при удалении троих одноклубников в последней минуте матча.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:46
Есть и позитивная сторона медали. Ему не пофиг, такие эмоции бывают лишь тогда, когда ты полностью выкладываешься, и всем сердцем хочешь победить
Икарус
Икарус
вчера в 16:46
никак не научится себя сдерживать.Ладно бы так вел себя в 18-20 лет, но когда тебе к 40.
KSY24
KSY24
вчера в 16:36, ред.
Истерика с поля !
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:29
Согласен.Это даже точнее, что я хотел сказать и не сказал(?) о самом нарушении.
Шуnя771
Шуnя771 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 16:00, ред.
Доброго дня!

Если рассматривать с личной позиции, то да - красная лишняя, но если из спортивных правил - был удар игрока по ШЕЕ! А это прямая красная!
Но нельзя с Вами и не согласиться в вопросе дальнейшей возможности обслуживать матчи в этой стране - многим клубам, за исключением Аль - Наср, и главное зрителям, которые частенько свистят в адрес Роналду, не понравиться лояльность русского арбитра в адрес Криштиану, которому предупреждение не было вынесено....
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:27
Этому истеричке тоже надо было красную сразу
Vilar
Vilar
вчера в 15:18
Левников за@@ал показать жёлтую карточку оборзевшему игроку "аль-на76а".
Niagara
Niagara
вчера в 15:06
опять кристинка ноет
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:58
Молодчина. Отлично сказано про Левникова.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:56
Проигрывали, вот нервишки и не выдержали. А вот удар по затылку....верх неуважения. Не к футболисту, а к человеку. Вспомнил, как перед началом одного из матчей, когда футболисты выстроились в два ряда, к португальцу подбежал мальчик. Вы бы только видели в этот момент физиономию футболиста: как будто прокажённый хотел к нему прикоснуться. На лице Роналду отобразилась вся гамма чувств презрения к мальчишке. Но, видимо " вспомнив ", что на него в этот момент смотрят болельщики, смилостивился и "позволил" болельщику встать рядом с собой.
DXTK
DXTK
вчера в 14:22, ред.
Левников ему без слов объяснил правило игры.......Рон ты название клуба соперников видишь?............так что ИдиФак.......
minai
minai
вчера в 14:07
Я не разу не видел, чтобы кто-то обрадовался удалению одноклупника.
sv_1969
sv_1969 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 13:38
Мне кажется правила для всех одинаковые
lotsman
lotsman
вчера в 13:18
То, что показал красную за умышленную отмашку, это на рассмотрении его, как судьи, а вот то что не наказал Роналду за эмоциональное нападение на судью и за вынос мяча за пределы поля, это проявление его слабости, как судьи.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:56
Левников, он такой...Чего от него ждать, если на последних секундах удаляет игрока отыгрывающейся команды? Принципиальность показывал свою? Зачем? Теперь лишил себя навсегда жирной халтурки, ибо никто его больше к арабам не пригласит. Мозги у него работали в тот момент?
4qkrvppt38sp
4qkrvppt38sp
вчера в 12:54
Левников судья никакой, еще раз подтвердил это.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 12:52
Роналду в этом матче не играл...
амурец
амурец
вчера в 12:05
Надо было обуть его по полной
nosorog
nosorog
вчера в 11:41
раз не смог жк или кк показать- показал бы хоть карту тинькофф:) в след раз пусть доктор зло карасев судит
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:34
Надо было и его удалять, этого нарцисса.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:23
Роналду как якорь, тащит великий Наср вниз.
Без него Наср был самым сильным клубом, а щас середняк обычный
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:32
Авторитетом задавил авторитетный Рональдо не авторитетного Левникова...)
112910415
112910415
вчера в 10:27
судья на курорте добр и расслаблен ...
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 10:24
Авейру пора из блогеров в киноиндустрию.. 🤭🎥🎬
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:13, ред.
Вообще он там орал на бокового судью и выглядело это всё довольно агрессивно, за такое обычно дают предупреждение, а иногда и удаление, но в случае с Криштиану случилась какая то выпиющая безнаказанность, ощущение было что Левников просто перетрухал перед авторитетом звезды чем дискредитировал всё российское судейство и на международной арене
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:02
Нельзя нарушать правила никому....
BaresiTheBest
BaresiTheBest
вчера в 09:58
Левников отсудил плохо, раз португал не получил жк за своё поведение.
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