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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияБразилия. Серия A 2025

Неймар забил прямым ударом с углового

вчера, 09:24

В двенадцатом туре чемпионата штата Паулисты «Сантос» уверенно переиграл «Интернасьонал» Лимейра. Счёт в матче на 9-й минуте открыл нападающий клуба из Сан-Паулу Тикиньо Соареш (ассистент Неймар). На 27-й минуте форвард «Сантоса» Неймар упрочил преимущество своей команды. На 32-й минуте Тикиньо сделал дубль (ассистент Неймар), установив окончательный счёт матча.

Стоит отметить, что Неймар забил гол прямым ударом с углового.

33-летний бразилец провёл за «Сантос» 6 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что Неймар не сможет воспользоваться рядом своих машин в Бразилии.

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Все комментарии
axmb9j5mwby9
axmb9j5mwby9
вчера в 09:58
Очень хорошо, еще не потерял способность играть.
tfvpy8hgrqy5
tfvpy8hgrqy5
вчера в 09:47
Не потерял ещё мастерства
5et2m8ft4p3t
5et2m8ft4p3t
вчера в 09:43
Вчера походу прямо какой-то всемирный день бюллетенщика был, что даже Арсенка с Неймаркой забить умудрились!
lotsman
lotsman
вчера в 09:40
Красивый гол. Когда то такой удар назывался - Сухой лист.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:33, ред.
Мастерство не пропьёшь... Однако из-за жадности всё бразил про*рал. Умерил бы аппетиты, играл бы в Евро топе до сих пор.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:27
Сомнений в мастерстве Неймара лично у меня не было
Гость
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