Неймар забил прямым ударом с углового

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вчера, 09:24

В двенадцатом туре чемпионата штата Паулисты «Сантос» уверенно переиграл «Интернасьонал» Лимейра. Счёт в матче на 9-й минуте открыл нападающий клуба из Сан-Паулу Тикиньо Соареш (ассистент ). На 27-й минуте форвард «Сантоса» Неймар упрочил преимущество своей команды. На 32-й минуте Тикиньо сделал дубль (ассистент Неймар), установив окончательный счёт матча.

Стоит отметить, что Неймар забил гол прямым ударом с углового.

33-летний бразилец провёл за «Сантос» 6 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что Неймар не сможет воспользоваться рядом своих машин в Бразилии.