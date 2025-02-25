В отношении Моуриньо могут возбудить уголовное дело

«Галатасарай» заявил о намерении возбудить уголовное дело в отношении главного тренера «Фенербахче» .

С момента начала своей работы в Турции менеджер «Фенербахче» Жозе Моуриньо постоянно выступает с уничижительными заявлениями в адрес турецкого народа. Сегодня его высказывания вышли за рамки просто аморальных комментариев и переросли в однозначно бесчеловечную риторику.