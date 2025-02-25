В отношении Моуриньо могут возбудить уголовное дело

«Галатасарай» заявил о намерении возбудить уголовное дело в отношении главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуриньо.
С момента начала своей работы в Турции менеджер «Фенербахче» Жозе Моуриньо постоянно выступает с уничижительными заявлениями в адрес турецкого народа. Сегодня его высказывания вышли за рамки просто аморальных комментариев и переросли в однозначно бесчеловечную риторику.
Настоящим мы официально заявляем о своём намерении возбудить уголовное дело по факту расистских высказываний Жозе Моуриньо и, соответственно, направить официальные жалобы в УЕФА и ФИФА. Кроме того, мы будем внимательно следить за тем, какую позицию займёт «Фенербахче» — организация, исповедующая «образцовые моральные ценности», — в ответ на предосудительное поведение своего менеджера.
Напомним, вчера после окончания матча 25-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» (0:0) Моуриньо сравнил представителей соперника с обезьянами.