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ГлавнаяНовостиКриминалТурция. Супер-Лига 2024/2025

В отношении Моуриньо могут возбудить уголовное дело

вчера, 09:36

«Галатасарай» заявил о намерении возбудить уголовное дело в отношении главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуриньо.

С момента начала своей работы в Турции менеджер «Фенербахче» Жозе Моуриньо постоянно выступает с уничижительными заявлениями в адрес турецкого народа. Сегодня его высказывания вышли за рамки просто аморальных комментариев и переросли в однозначно бесчеловечную риторику.

Настоящим мы официально заявляем о своём намерении возбудить уголовное дело по факту расистских высказываний Жозе Моуриньо и, соответственно, направить официальные жалобы в УЕФА и ФИФА. Кроме того, мы будем внимательно следить за тем, какую позицию займёт «Фенербахче» — организация, исповедующая «образцовые моральные ценности», — в ответ на предосудительное поведение своего менеджера.

Напомним, вчера после окончания матча 25-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» (0:0) Моуриньо сравнил представителей соперника с обезьянами.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 13:23
Дык у нас большинство новостей из пальца высосано!Как и везде!
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 12:30
По-моему, здесь всё из пальца высосано. И опять же, смотря как он это сказал.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 11:46
Жозе нужен адвокат в таком случае, Дик Адвокат!
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:33
Думаю что опять ему всё с рук сойдёт .
в*йна между Галатасараем и Фенербахче усиливается, вот и всё.
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 11:14
Получается будет "особенным" на зоне?)))
rvtvxt347p3v
rvtvxt347p3v
вчера в 10:53
Добро пожаловать в "Спартак", главное на сборы за границу не выезжать))
112910415
112910415
вчера в 10:44
он прямо турецкий народ оскорбил ?!
69Haya96
69Haya96
вчера в 10:20
Чеферин: "Нет, нет, нет, Моуринью — замечательный человек, повторяю — замечательный".
r745vkr6hwm7
r745vkr6hwm7
вчера в 10:12
Похоже Моур уже пакует чемоданы, текать надо.
frt5h92m62hf
frt5h92m62hf
вчера в 10:08
Жозе этого не простят, бежать надо оттуда
js3d62tknbv6
js3d62tknbv6
вчера в 10:08
Надо бы отправить Моуриньо в зоопарк на перевоспитание.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:57
Достукался Моур, если это не вброс...
8ngpy3z32b7u
8ngpy3z32b7u
вчера в 09:47
Надуманное дело шьют.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:47, ред.
Странно.
Вон Айфон в буквальном смысле почти весь людской мир обезьянами сделал... и ничё..., всё тихо, спокойно...
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:45
Маур в своем репертуаре... может за такое и поплатиться...
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:40
Маур , не дай Бог если вдруг до "зоны" дойдёт - требуй "особенную"...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:38
Надеюсь, что турки доведут дело до конца.
u9e2fs34thm8
u9e2fs34thm8
вчера в 09:37
За обезьян может и присесть особливый
Гость
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