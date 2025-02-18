В Лос-Анджелесе ограбили дом Оливье Жиру

По информации источника, нападающий «Лос-Анджелеса» Оливье Жиру стал жертвой ограбления.
О проникновении в дом 5 февраля полицейским сообщила жена футболиста, обнаружив разбитое окно. Она отметила, что было украдено несколько дорогих вещей, в том числе более 10 мужских часов. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что стоимость пропавших вещей составила около 500 тысяч долларов.
Пока что никаких арестов в связи с инцидентом не было произведено. Полиция Лос-Анджелеса заявила, что всё ещё расследует это дело.