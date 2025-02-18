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В Лос-Анджелесе ограбили дом Оливье Жиру

вчера, 20:37

По информации источника, нападающий «Лос-Анджелеса» Оливье Жиру стал жертвой ограбления.

О проникновении в дом 5 февраля полицейским сообщила жена футболиста, обнаружив разбитое окно. Она отметила, что было украдено несколько дорогих вещей, в том числе более 10 мужских часов. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что стоимость пропавших вещей составила около 500 тысяч долларов.

Пока что никаких арестов в связи с инцидентом не было произведено. Полиция Лос-Анджелеса заявила, что всё ещё расследует это дело.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:37
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Futurista
Futurista
вчера в 22:35
Унесли 1 кг жиру и ведро оливье...
bdfzvdav2y2k
bdfzvdav2y2k
вчера в 22:02
Нечего столько часов иметь, у воров вызывает раздражение.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:45
Жулья везде хватает - это точно.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:36
Лол, 10 часов))) я думал футболеры только бутсы в таком кол-ве хранят. Не похож Олива на хранителя времени. А где там... кинокамеры, портсигары, магнитофоны?)
Capral
Capral
вчера в 21:28
А зачем столько пар часов? Ну ладно женщины любят по 50 пар модной обуви собирать, чтобы шкаф ломился и перед подругами пофасонить. Hо мужику, зачем столько? А может, он, все 10пар сразу одевает? Любопытно было посмотреть...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:44, ред.
Вроде Оливье каждый Новый Год украшает наши столы, а главное правило, которое талдычат с СССР не воспользовался,( а зря, стал беднее на пол ляма, куда охрана смотрит, такие деньги дома хранить, видимо мелочь завалялась) «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть»
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:41
Часы надо на руке носить)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:41
Лос-Анджелес - город контрастов... При желании найдут похищенное...
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