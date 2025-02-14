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Стало известно, какое наказание получит Ругани за вождение в нетрезвом виде

вчера, 21:41

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, выступающий на правах аренды за «Аякс», приговорён судом Турина к 6 месяцам лишения свободы условно за управление автомобилем в нетрезвом виде.

У футболиста отобрали права и конфисковали автомобиль Maserati. Помимо этого, игрок заплатит 2000 евро в качестве штрафа.

ДТП произошло 21 июля 2023 года, Ругани тогда выступал за туринцев, он попал в небольшую аварию, которая не привела к серьезным последствиям.

Когда полиция прибыла на место происшествия, защитник был подвергнут тесту на алкоголь, который показал, что у него в крови было в три раза больше максимально допустимого уровня алкоголя. В первом тесте игрок дал значение 1,56 и во втором 1,54.

Перед началом судебного разбирательства следственный судья предложил футболисту выплатить штраф в размере 5000 евро, что позволило бы ему избежать суда, но Ругани отказался платить, не признав, что был нетрезв за рулем. Игрок выбрал общественные работы, но не подал заявление в установленный срок.

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Все комментарии
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:47
...и фамилия достойная нарушения ,просто так "Руганью" не назовут...!
sihafazatron
sihafazatron ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:41
Меньше бы не стало
lotsman
lotsman
вчера в 22:13
Правильное наказание. Если бы в России ввели такое наказание, намного меньше было пьяных на дорогах.
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:04
Заведомо погуглил, чтоб вы понимали: у обычного человека при 1,2 промиле начинается рвота, при 3 промиле он теряет сознание, 4 промиле смерть.
Гость
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