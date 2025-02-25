Переход Осимхена в МЮ близок к завершению

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вчера, 19:45

Трансфер центрального нападающего «Наполи» в «Манчестер Юнайтед» близок к завершению. Стороны достигли предварительного соглашения, и вероятность перехода оценивается в 95%.

Сообщается, что «красные дьяволы» готовы выплатить неаполитанскому клубу отступные в размере €70 млн за 25-летнего футболиста. При этом отмечается, что Осимхен также привлекает внимание французского клуба ПСЖ .

В текущем сезоне нападающий выступает за турецкий клуб «Галатасарай» на правах аренды.