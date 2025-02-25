Переход Осимхена в МЮ близок к завершению

Трансфер центрального нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в «Манчестер Юнайтед» близок к завершению. Стороны достигли предварительного соглашения, и вероятность перехода оценивается в 95%.
Сообщается, что «красные дьяволы» готовы выплатить неаполитанскому клубу отступные в размере €70 млн за 25-летнего футболиста. При этом отмечается, что Осимхен также привлекает внимание французского клуба ПСЖ.
В текущем сезоне нападающий выступает за турецкий клуб «Галатасарай» на правах аренды.
19 матчей в чемпионате 14 голов и 4 голевые.
В Лиге Европы: 7 матчей, 6 голов и 2 голевые
19 матчей в чемпионате 14 голов и 4 голевые.
В Лиге Европы: 7 матчей, 6 голов и 2 голевые
хотел в Челси или ПСЖ, пойдет в проблемный Юнайтед.
хотел в Челси или ПСЖ, пойдет в проблемный Юнайтед.
Он в Турции то не блестает!
Он в Турции то не блестает!