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Переход Осимхена в МЮ близок к завершению

вчера, 19:45

Трансфер центрального нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в «Манчестер Юнайтед» близок к завершению. Стороны достигли предварительного соглашения, и вероятность перехода оценивается в 95%.

Сообщается, что «красные дьяволы» готовы выплатить неаполитанскому клубу отступные в размере €70 млн за 25-летнего футболиста. При этом отмечается, что Осимхен также привлекает внимание французского клуба ПСЖ.

В текущем сезоне нападающий выступает за турецкий клуб «Галатасарай» на правах аренды.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:16
А что, а вдруг...
Wolverhampton
Wolverhampton ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:15
Так то в Турции, там тепло 😂
Romeo 777
Romeo 777 ответ Wolverhampton (раскрыть)
вчера в 21:02
Да норм он в Турции играет.
19 матчей в чемпионате 14 голов и 4 голевые.
В Лиге Европы: 7 матчей, 6 голов и 2 голевые
romanDonskoy
romanDonskoy
вчера в 20:40
Ему 26*
adekvat
adekvat
вчера в 20:35
Не будет с него толка в Манчестере.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:32
получается, по чем зря Осимхен материл Мамуку.
хотел в Челси или ПСЖ, пойдет в проблемный Юнайтед.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 20:22
не поверите, в fifa23 после долгих разговоров он перешёл именно в МЮ, а не в Челси
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:14
Эээээээээээээээээх!..
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 20:02
Мне кажется он не потянет АПЛ!
Он в Турции то не блестает!
shlomo
shlomo
вчера в 19:53
Для арендника не слишком ли высокий ценник...
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