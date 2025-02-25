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Переход Роке из «Барселоны» в «Палмейрас» под угрозой срыва

вчера, 18:46

Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала переход 19-летнего форварда Витора Роке в «Палмейрас». Однако сделка находится под угрозой срыва.

В настоящее время футболист выступает за «Бетис» на правах аренды. Положения Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) допускают отзыв игрока из аренды лишь в период открытого трансферного окна в Испании. Последний день трансферов в Ла Лиге истек 3 февраля.

Кроме того, правила RFEF запрещают передачу футболиста клубом, арендующим его, в третью команду. Это означает, что «Бетис» не имеет возможности отдать игрока «Палмейрасу» в субаренду или воспользоваться каким-либо иным способом передачи прав.

Бразильский клуб выражает пессимистичный прогноз относительно осуществимости трансфера до закрытия трансферного окна в Бразилии, которое состоится 28 февраля.

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112910415
112910415
вчера в 19:06
закон суров ...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:55
Сколько таких угроз Барселона преодолела...)
Гость
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