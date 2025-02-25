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ФИФА разрешила «Барселоне» продать Роке в «Палмейрас»

вчера, 19:59

ФИФА одобрила переход нападающего Витора Роке из «Барселоны» в «Палмейрас». Однако Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Ла Лига не поддержали сделку, поскольку трансферное окно в Испании уже закрыто.

Тем не менее издание отмечает, что, согласно статье 5.2 Регламента ФИФА о статусе и трансферах игроков, переход Роке в «Палмейрас» возможен при условии расторжения арендного соглашения с «Бетисом» до 28 февраля, когда закрывается трансферное окно в Бразилии.

Стороны могут достичь соглашения путём денежной компенсации или предоставления «Бетису» дополнительных прав на одного из игроков, например, Абдессамада Эззальзули. В случае успешного завершения трансфера Роке в «Палмейрас» «Барселона» получит 25 миллионов евро за 80% прав на футболиста.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:43
А говорили талант
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:19
Почему всё так мутно? В АПЛ пытаются 115 раз нагнуть команду через суд, а здесь - да пох ваще! вы ещё в будущем будете иметь проценты от прав на футболиста
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:08
Ну что вперед! Только зачем покупали?
Гость
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