ФИФА разрешила «Барселоне» продать Роке в «Палмейрас»

ФИФА одобрила переход нападающего Витора Роке из «Барселоны» в «Палмейрас». Однако Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Ла Лига не поддержали сделку, поскольку трансферное окно в Испании уже закрыто.
Тем не менее издание отмечает, что, согласно статье 5.2 Регламента ФИФА о статусе и трансферах игроков, переход Роке в «Палмейрас» возможен при условии расторжения арендного соглашения с «Бетисом» до 28 февраля, когда закрывается трансферное окно в Бразилии.
Стороны могут достичь соглашения путём денежной компенсации или предоставления «Бетису» дополнительных прав на одного из игроков, например, Абдессамада Эззальзули. В случае успешного завершения трансфера Роке в «Палмейрас» «Барселона» получит 25 миллионов евро за 80% прав на футболиста.