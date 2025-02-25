ФИФА разрешила «Барселоне» продать Роке в «Палмейрас»

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вчера, 19:59

ФИФА одобрила переход нападающего из «Барселоны» в «Палмейрас». Однако Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Ла Лига не поддержали сделку, поскольку трансферное окно в Испании уже закрыто.

Тем не менее издание отмечает, что, согласно статье 5.2 Регламента ФИФА о статусе и трансферах игроков, переход Роке в «Палмейрас» возможен при условии расторжения арендного соглашения с «Бетисом» до 28 февраля, когда закрывается трансферное окно в Бразилии.

Стороны могут достичь соглашения путём денежной компенсации или предоставления «Бетису» дополнительных прав на одного из игроков, например, . В случае успешного завершения трансфера Роке в «Палмейрас» «Барселона» получит 25 миллионов евро за 80% прав на футболиста.