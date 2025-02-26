Дрогба о Моуриньо: «Как мой „папа“ может быть расистом?»

Экс-нападающий «Галатасарая» Дидье Дрогба заступился за главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуриньо, которого обвинили в расизме. Ранее футболист и рулевой вместе работали в «Челси».
Дорогой «Галатасарай».
Вы знаете, как я гордился тем, что носил желто-красную футболку, и как я люблю самый титулованный клуб Турции! Мы все понимаем, насколько страстным и принципиальным может быть соперничество, и мне повезло испытать это на своем опыте.
Я видел недавние комментарии о Жозе Моуриньо. Поверьте мне, я знаю Жозе уже 25 лет, и он не расист, и история (как прошлая, так и недавняя) это доказывает.
Давайте сосредоточимся на наших матчах, поддержим наших замечательных «львов» и станем чемпионами, чтобы приблизиться к пятой звезде.
Как мой «папа» может быть расистом? Прекращайте, ребята.
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