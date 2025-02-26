Дрогба о Моуриньо: «Как мой „папа“ может быть расистом?»

Экс-нападающий «Галатасарая» заступился за главного тренера «Фенербахче» , которого обвинили в расизме. Ранее футболист и рулевой вместе работали в «Челси».

Дорогой «Галатасарай».

Вы знаете, как я гордился тем, что носил желто-красную футболку, и как я люблю самый титулованный клуб Турции! Мы все понимаем, насколько страстным и принципиальным может быть соперничество, и мне повезло испытать это на своем опыте.

Я видел недавние комментарии о Жозе Моуриньо. Поверьте мне, я знаю Жозе уже 25 лет, и он не расист, и история (как прошлая, так и недавняя) это доказывает.

Давайте сосредоточимся на наших матчах, поддержим наших замечательных «львов» и станем чемпионами, чтобы приблизиться к пятой звезде.

Как мой «папа» может быть расистом? Прекращайте, ребята.