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Дрогба о Моуриньо: «Как мой „папа“ может быть расистом?»

вчера, 18:48

Экс-нападающий «Галатасарая» Дидье Дрогба заступился за главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуриньо, которого обвинили в расизме. Ранее футболист и рулевой вместе работали в «Челси».

Дорогой «Галатасарай».

Вы знаете, как я гордился тем, что носил желто-красную футболку, и как я люблю самый титулованный клуб Турции! Мы все понимаем, насколько страстным и принципиальным может быть соперничество, и мне повезло испытать это на своем опыте.

Я видел недавние комментарии о Жозе Моуриньо. Поверьте мне, я знаю Жозе уже 25 лет, и он не расист, и история (как прошлая, так и недавняя) это доказывает.

Давайте сосредоточимся на наших матчах, поддержим наших замечательных «львов» и станем чемпионами, чтобы приблизиться к пятой звезде.

Как мой «папа» может быть расистом? Прекращайте, ребята.

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Все комментарии
8by76myqysss
8by76myqysss
вчера в 20:52
Маур раньше не был замечен в расизме
37yn2hf2afsx
37yn2hf2afsx
вчера в 20:48
Сейчас расистом могут сделать любого неугодного.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:13
Папа не может быть плохим))) Согласен!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:42
Так Вы и не ответили, в чём критерий нормальности. Drug и Veniamins тратили баллы на осторожные ставки, я решил сыграть рискованной. Сам факт этого не делает кого-то из нас более достойным победы. Давайте относиться друг к другу с уважением и не делить игроков на нормальных и не нормальных.
P.s. просьба к пользователю с положительно заряженным ником: если Вы вновь решите поставить отрицательно заряженную реакцию - объясните, пожалуйста, с чем именно Вы не согласны.
drug01
drug01
вчера в 19:21
Да он тренера очень уважал и играл на славу!
протон
протон
вчера в 19:19
Такие мастодонты как Дрогба, Ибра, Дзанетти, Терри, Станкович, Матерацци, Жулио Сезар, Майкон, горой стоят за Особенного. Потому что он был абсолютно честен с ними, никакого лицемерия. Да жесток, груб, но честен
Гость
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