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Аморим заявил, что игроки тяжело восприняли увольнения сотрудников в МЮ

сегодня, 00:10

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отметил, игроки тяжело восприняли сокращение штата сотрудников.

Ранее руководство клуба объявило о планах сократить около 150-200 рабочих мест в рамках реорганизации корпоративной структуры.

Это нелёгкая ситуация для каждого из нас. Игроки наблюдают, как их товарищи и коллеги по команде теряют рабочие места. Но, повторюсь, нужно сосредоточиться на том, что я могу сделать, чтобы помочь клубу в данный момент.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:15
Друзей на кухне вряд ли кто успел завести, какие коллег среди дворников и или поваров?
78gadqz3xyej
78gadqz3xyej
сегодня в 07:18
К сожалению, мнение игроков в таких случая не всегда учитываются, экономить нужно.
112910415
112910415
сегодня в 06:21
На палубу вышел, а палубы нет...
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:40
...беда в том,что и дураков то в МЮ не хр-на не осталось, не весть
кто...!!! Так что Он ещё и поблагодарит!!!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:33
Не о том Аморим говорит...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:31, ред.
Аморим понял, что попал к денежным. Щас ещё пару тройку матчей сольёт, получит неустойку и обратно в Спортинг - подальше от дураков.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:28
вон оно то чЁ МихалЫч!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:26
Эта оптимизация, ну ни как не оптимизирует моральное состояние команды , и ну ни каким образом не поднимет настроение игрокам.
shur
shur
сегодня в 00:21
...чего Он хочет в конце концов, сочуствия,жалости или похвалы?!
У нас всё так плохо,но Я сосредоточен, только бы самого под шумок не уволили.....!
69Haya96
69Haya96
сегодня в 00:21
Вот в чем причина неудач МЮ..))
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