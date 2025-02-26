Аморим заявил, что игроки тяжело восприняли увольнения сотрудников в МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» отметил, игроки тяжело восприняли сокращение штата сотрудников.

Ранее руководство клуба объявило о планах сократить около 150-200 рабочих мест в рамках реорганизации корпоративной структуры.

Это нелёгкая ситуация для каждого из нас. Игроки наблюдают, как их товарищи и коллеги по команде теряют рабочие места. Но, повторюсь, нужно сосредоточиться на том, что я могу сделать, чтобы помочь клубу в данный момент.