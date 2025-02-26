Йон-Арне Риисе: «Взять „Золотой мяч“ защитнику очень трудно»

Бывший футболист «Ливерпуля» оценил шансы защитника «красных» на получение «Золотого мяча». Ранее игрок заявил о желании выиграть эту награду.

Он способен стать лучшим правым защитником мира. Он уже в топ-5 или топ-3.

Взять «Золотой мяч» защитнику очень трудно. Вирджил ван Дейк не выиграл его несколько лет назад. Если игра ван Дейка не принесла «Золотой мяч», это не получится ни у кого!

Полагаю, Трент просто ищет другой вызов. Порой это необходимо, чтобы поддерживать свой уровень, приходить на тренировки каждый день и быть профессионалом 24/7 в течение стольких лет. Я бы понял ситуацию Трента, если бы он решил перейти в «Реал».