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Йон-Арне Риисе: «Взять „Золотой мяч“ защитнику очень трудно»

вчера, 17:32

Бывший футболист «Ливерпуля» Йон-Арне Риисе оценил шансы защитника «красных» Трента Александер-Арнольда на получение «Золотого мяча». Ранее игрок заявил о желании выиграть эту награду.

Он способен стать лучшим правым защитником мира. Он уже в топ-5 или топ-3.

Взять «Золотой мяч» защитнику очень трудно. Вирджил ван Дейк не выиграл его несколько лет назад. Если игра ван Дейка не принесла «Золотой мяч», это не получится ни у кого!

Полагаю, Трент просто ищет другой вызов. Порой это необходимо, чтобы поддерживать свой уровень, приходить на тренировки каждый день и быть профессионалом 24/7 в течение стольких лет. Я бы понял ситуацию Трента, если бы он решил перейти в «Реал».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 21:29
Таки да.)))
goalaktika
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:25
Ещё Каннаваро)
Capral
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 20:40
Возможно.
goalaktika
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:39
Это да. Но, сейчас все коррумпировано.
Защитники или голкиперы которые не приносят баснословные деньги своим клубам и в ФИФА они не ценятся
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 20:04
Почему?)))
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:56
Шас бы не взял
Capral
Capral
вчера в 19:36
Беккенбауэр дважды брал.
j6nr2jgkcc7s
j6nr2jgkcc7s
вчера в 18:53
Вратарю еще труднее, но бывает.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:07
Тренту никогда не взять ЗМ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:54
Обычно на виду напы, забивающие голы. Собственно, зритель и идёт на матч за голами. Разрушители атак не бросаются в глаза, даже хорошие разрушители. Поэтому всё правильно он говорит...
Foxes
Foxes
вчера в 17:52
Это сейчас не реально!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:48
Да не то что трудно, а чрезвычайно трудно!
Работа то не видна для дилетантов...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:48
Интересно, кого он рассчитывает затмить в Реале?
ue2b9958kwup
ue2b9958kwup
вчера в 17:48
Просто сейчас нет дефов такого уровня
Гость
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