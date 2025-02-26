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Роналдо назвал топ-10 лучших футболистов в истории

вчера, 17:18

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо ответил на вопрос о десяти лучших футболистах в истории.

Пеле – номер 1, несомненно. Следующую строчку делят Месси и Марадона.

Дальше – Зико, Ромарио, Криштиану Роналду, ван Бастен, Зидан, Фигу, Ривалдо, Роналдиньо... Ряд исполнителей. В этом списке много звезд, и я уверен, что кого-то точно забыл назвать. Каждый раз, когда меня просят составить этот рейтинг, у меня получаются разные списки. Только первые три места всегда одни и те же.

Неймар – замечательный игрок. Возможно, ему не хватает победы на чемпионате мира, но он выиграл Олимпийские игры, почти всё... Он точно входит в топ-10. Я не знаю, скольких игроков я уже упомянул, но он будет 9-м или 10-м, как-то так... Все эти парни очень близки [по своему уровню]. Все игроки, которых я назвал, обладают разными качествами, вот почему футбол прекрасен.

Это мое мнение, болтовня в баре, но [эта тема] получила широкую огласку, так как есть несколько бывших футболистов, которые хотят внести себя в этот список. Мне неудобно включать себя в данный перечень, но я искренне восхищаюсь каждым из них, как и их вкладом в мировой футбол.

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Перевод с espn.com.br
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:16
Согласен! Я давно пишу что даже в первой лиге он играл бы за команды снизу в таблице
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
вчера в 19:57
Первые три места всегда одни и те же.. В этом никаких сомнений нет не только от феномена.. Глупости от другого "феномена" из Насра не в счёт. Собственно, об этом настоящий Роналдо тоже упомянул.. Ну, а "голосовать" за себя среди нормальных людей не принято.. Но по креативу игры Роналдо очень близко от первой тройки.. Недалеко.. ☝️👍👏
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:59
)))...когда был чемпионат Союза , то дзюба только мячи надувал бы ртом , ну может еще после тренировок мячи собирал...все...)
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 18:55
ну ладно если Платини забыл, но Круиффа как можно забыть
Futurista
Futurista
вчера в 18:49, ред.
Короче...все лучшие не влезут в одну команду из 11 игроков)...кто то останется на скамейке...
Grimexo
Grimexo
вчера в 18:49
У каждого свой список 10-и лучших.
112910415
112910415
вчера в 18:16
спорить не надо, восхищаться надо !
sv_1969
sv_1969 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:06
Извините но Вы Дзюбу забыли)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:05
Ну Неймар то точно и не должен входить в этот список
протон
протон
вчера в 18:00
Субъективное мнение которое не порицается
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:56
Эти списки можно составлять бесконечно. Достойных очень много...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:49
Здесь и Ван Бастен , Круиф , Матеус, Гаринча , Эйсебио , Боби Мур , Платини.....можно писать и писать эти списки...
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:48
Этот хоть на Пеле не покушается...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:38
На мой субъективный взгляд самый для меня лучший, это Рональдиньо . Как он работает с мячом и как чувствует игру , ситуацию, моменты , такого уникального игрока я незнаю . Просто у него в жизни неправильно были выставлены приоритеты . Уж больно сильно люблю кайфовать от жизни . Но это его выбор .
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:31
Нет четких критериев определения лучшего игрока, но по совокупности это Месси.
shlomo
shlomo
вчера в 17:31
У каждого свое мнение.... поэтому каждое мнение уважаемо.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 17:27
Мое мнение - вратарь никогда не будет среди лучших, только если в символической сборной, где будут выбирать по позиции. А так всё внимание на атакующих игроков. И там есть из кого выбрать, чтобы набрать топ-10.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:25
Феномен поставил Роналду на 6-е место. Сейчас фанаты португальца докажут, что он не разбирается в футболе.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:24
"Это мое мнение, болтовня в баре"

Правильная оговорка, он имеет право на свое мнение. Только он сам в топ-10 наверняка входит, хоть себя и не называет. А еще Яшина не хватает в списке. А если так далеко не смотреть, то Буффон однозначно должен быть в топ-10
69Haya96
69Haya96
вчера в 17:22
Вот и феноменальный ответ от Роналдо!

А другой перед своим сорокалетием: " Я самый, самый, самый, самый..."
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