Роналдо назвал топ-10 лучших футболистов в истории

Экс-игрок сборной Бразилии ответил на вопрос о десяти лучших футболистах в истории.

Пеле – номер 1, несомненно. Следующую строчку делят Месси и Марадона.

Дальше – Зико, Ромарио, Криштиану Роналду, ван Бастен, Зидан, Фигу, Ривалдо, Роналдиньо... Ряд исполнителей. В этом списке много звезд, и я уверен, что кого-то точно забыл назвать. Каждый раз, когда меня просят составить этот рейтинг, у меня получаются разные списки. Только первые три места всегда одни и те же.

Неймар – замечательный игрок. Возможно, ему не хватает победы на чемпионате мира, но он выиграл Олимпийские игры, почти всё... Он точно входит в топ-10. Я не знаю, скольких игроков я уже упомянул, но он будет 9-м или 10-м, как-то так... Все эти парни очень близки [по своему уровню]. Все игроки, которых я назвал, обладают разными качествами, вот почему футбол прекрасен.

Это мое мнение, болтовня в баре, но [эта тема] получила широкую огласку, так как есть несколько бывших футболистов, которые хотят внести себя в этот список. Мне неудобно включать себя в данный перечень, но я искренне восхищаюсь каждым из них, как и их вкладом в мировой футбол.