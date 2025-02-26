Аморим: «Игроки МЮ принимают критику слишком близко к сердцу»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что игроки «красных дьяволов» чрезмерно чувствительны к критике.

Игроки МЮ испытывают значительное давление из-за высоких ожиданий болельщиков и прессы. В случае поражения команда подвергается резкой критике со стороны СМИ и общественности, что создает для нас дополнительный стресс. Затем они выходят на поле и пытаются все исправить, но не лучшим образом – слишком много думают и играют не так, как должны. Они принимают критику так близко к сердцу, что иногда им очень трудно переломить ситуацию.