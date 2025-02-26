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Аморим: «Игроки МЮ принимают критику слишком близко к сердцу»

вчера, 15:24

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что игроки «красных дьяволов» чрезмерно чувствительны к критике.

Игроки МЮ испытывают значительное давление из-за высоких ожиданий болельщиков и прессы. В случае поражения команда подвергается резкой критике со стороны СМИ и общественности, что создает для нас дополнительный стресс. Затем они выходят на поле и пытаются все исправить, но не лучшим образом – слишком много думают и играют не так, как должны. Они принимают критику так близко к сердцу, что иногда им очень трудно переломить ситуацию.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:23
Мальчик - вылитый Бруну!
shur
shur ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 22:16
.....Фёдор Решетников 1952 год Третьяковка....!!!
lobsterdam
lobsterdam ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:07
"Опять двойка"-картина неизвестного художника.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 18:59
Надо же...кроем тренера там весь состав нужно менять, вот прям на 100% ..взяли бы поменяли на Академию и не мучались!
shur
shur ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:01
...теперь то точно не до смеха!!!
shur
shur ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 16:56
...Приветствую, золотые, нет бриллиантовые слова,вот блин, по другому не скажешь!!! В чемпионшин welcome ! Ни прессы, не пыли!
(....или ещё дальше, я не знаю, подальше к тётке в Саратов!)
ManUnited87
ManUnited87
вчера в 16:50
Дело в составе, нет звезд, сильнейший игрок это Бруно ,человек с нестабильной психикой и талантом теряться в матчах с топ клубами.
69Haya96
69Haya96
вчера в 16:32
Из Красных Дьяволов они превратились в Красных Шапочек.
112910415
112910415
вчера в 16:27
может, разогнать их, ранимых ?
Misten
Misten
вчера в 16:15
Критика и огромные зарплаты деморализуют очень чувствительных игроков.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:11, ред.
И что это? Типа люди виноваты, болельщики? Нет. Это проблема игроков и клуба что они принимают это близко к сердцу, а не проблема болельщиков, болельщики вообще всякое могут, идёшь в большой футбол будь к этому готов. Так что вот эти манипуляции сознанием общественности это признак слабости характера того кто это говорит. Вот мы типа бедненькие жертвы обстоятельств ,злые болельщики нас критикуют и требуют хорошей игры.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 16:09, ред.
Это просто 10 лет застоя избаловали игроков. Извините болельщиков МЮ, что это не Борнмут, но зарплату хотят как в топ клубе. Как началась реальная критика, то все поплыли, при этом игроки не тянут. Раньше ещё Бруно в каждом матче улыбался, сейчас хоть перестал.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:03, ред.
Ужас! Как их вообще смеют критиковать)))
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 15:49
    k2xw6n38tkws
    k2xw6n38tkws
    вчера в 15:47
    Очень ранимые и чувствительные ребята...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:47
    Так вот в чём корень бед - игроки слишком ранимы , с тонкой душевной организацией, очень близко принимающие всё близко к сердцу , что естественно мешает им сосредоточится на их прямой обязанности - на игре. К тому же не удивлюсь , если с недавней оптимизацией под сокращения попали штатные психологи. Дело "труба" - выход один договариваться с прессой о хвалебных репортажах о игроках...)))
    aar5vwjkjhn8
    aar5vwjkjhn8
    вчера в 15:28
    А по результатам этого точно не скажешь
    Гость
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