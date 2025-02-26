Салах о «Золотом мяче»: «Порой могут вмешиваться сторонние факторы»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о возможном получении «Золотого мяча».
Давайте выиграем Премьер-Лигу и Лигу чемпионов! Ведь все понимают, что в случае с «Золотым мячом» порой могут вмешиваться сторонние факторы.
На вопрос о том, поможет ли победа в АПЛ и ЛЧ выиграть «Золотой мяч» футболист ответил: «Надеюсь».
Наверное ему нужно играть за Барсу, быть Месси или быть игроком Гварда как Родри. В общем барсофанов среди журналистов как ботов очень много, поэтому результаты будут либо в пользу игрока Гварда (что сейчас невозможно так как МС на спаде) либо игрок Барселоны (если выиграют ЛЧ) либо Ямаль либо Рафинья, а шансы у них тоже есть. К сожалению реальность такова сейчас.
Наверное ему нужно играть за Барсу, быть Месси или быть игроком Гварда как Родри. В общем барсофанов среди журналистов как ботов очень много, поэтому результаты будут либо в пользу игрока Гварда (что сейчас невозможно так как МС на спаде) либо игрок Барселоны (если выиграют ЛЧ) либо Ямаль либо Рафинья, а шансы у них тоже есть. К сожалению реальность такова сейчас.