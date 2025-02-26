Салах о «Золотом мяче»: «Порой могут вмешиваться сторонние факторы»

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вчера, 18:22

Нападающий «Ливерпуля» высказался о возможном получении «Золотого мяча».

Давайте выиграем Премьер-Лигу и Лигу чемпионов! Ведь все понимают, что в случае с «Золотым мячом» порой могут вмешиваться сторонние факторы.