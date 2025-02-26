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Салах о «Золотом мяче»: «Порой могут вмешиваться сторонние факторы»

вчера, 18:22

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о возможном получении «Золотого мяча».

Давайте выиграем Премьер-Лигу и Лигу чемпионов! Ведь все понимают, что в случае с «Золотым мячом» порой могут вмешиваться сторонние факторы.

На вопрос о том, поможет ли победа в АПЛ и ЛЧ выиграть «Золотой мяч» футболист ответил: «Надеюсь».

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25 февраля
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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:21
Да уж, примеров много, особенно в последнее время когда ЗМ не заслуживали, а давали непонятно по каким причинам
KSY24
KSY24 ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 23:00
И это заслуженно
Drotik
Drotik ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 22:50
Фаны Реала никак не могут успокоиться, что гном взял чемпионат Мира, а их бывший наёмник португал там обо...лся.
Drotik
Drotik ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 22:48, ред.
Причём тут журналисты??? Зачастую за гнома голосовали капитаны и тренеры всяких экзотических сборных.
Если бы ЗМ выбирали только журналисты, то в 2010 его обладателем был бы Снейдер, а не аргентинец. Это известный факт. Были обнародованы результаты и большинство журналистов выбрали голландца.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 21:16
Да гному можно смело отдавать
После фарса последних лет с этим ЗМ уже не имеет он какого то статуса
Дайте ему 30 ЗМ !
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:12
Мбаппе главный конкурент...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:09
На гнома намекает. Можно выйграть хоть требл но гном в своей Млс сделает хет трик против каких нибудь любителей или выйграет какой нибудь кубок Америки и ему дадут Зм. Холанд не даст соврать!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 21:06, ред.
Победа в ЛЧ ещё не гарантия получения ЗМ, а про АПЛ мы не говорим. Яркий пример с Ван Дейком, когда ВВД выиграл ЛЧ, но не получил ЗМ как и Винисуис.
Наверное ему нужно играть за Барсу, быть Месси или быть игроком Гварда как Родри. В общем барсофанов среди журналистов как ботов очень много, поэтому результаты будут либо в пользу игрока Гварда (что сейчас невозможно так как МС на спаде) либо игрок Барселоны (если выиграют ЛЧ) либо Ямаль либо Рафинья, а шансы у них тоже есть. К сожалению реальность такова сейчас.
Amiralla
Amiralla
вчера в 21:01
Салах заслуживает
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:58
Уж точно не про Месси. Беспрецедентный по наглости случай был в 2013 году, с нарушением своих же правил, когда дали ещё раз переголосовать как нужно, чтоб отдать плаксивому кришу. Поэтому, даже требл не гарантирует ЗМ. Вдруг Мбаппе начнёт плакать или Винисиус начнёт ещё раз обвинять всех в расизме.
9t2qj2rwpe8g
9t2qj2rwpe8g
вчера в 20:57
Главные факторы уже сошли с дистанции.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:26, ред.
Говорить о Золотом мяче задолго до официального объявления результатов голосования плохая примета... Это уже испытали на себе Рибери, Винисиус и некоторые другие... И, вообще, почему учредители привязывают главный индивидуальный футбольный трофей к получению главного командного?.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:21
Салах прямо указал на грязные игры Месси
ESC Russia
ESC Russia
вчера в 20:00, ред.
Позор полный руководству Ливерпуля, что не желает продлевать с ним контракт.
Vilar
Vilar
вчера в 19:53
Он прав, есть прецеденты...
goalaktika
goalaktika
вчера в 19:50
Совершенно прав, на счёт сторонних факторов
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
вчера в 19:47
Главное быть скромным, меньше болтать и никаких "вечеринок". Только постфактум.. Плюс ИГРА.. Победитель должен быть хорош во всём.. И ЗМ твой, фараон!. ☝️
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:31
Салаху не дадут левый мячик
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:31, ред.
факторы разные.
например, Рамадан в пятницу начинается.
уже вопрос по выносливости Салаха.
с 1 по 29 марта пост.
за этот месяц календарь игр Ливерпуля
ПСЖ - Ливерпуль
Ливерпуль - Саутгемптон
Ливерпуль - ПСЖ
Ливерпуль - Ньюкасл (финал кубка Английской лиги)
Ливерпуль - Эвертон )))
хорошо что матчи 1\4 в апреле.
YNWA
YNWA
вчера в 19:20
Главное не терпеть поражениея и всё будет!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:58
Вполне могут выиграть, если конечно на Реал не наткнутся
112910415
112910415
вчера в 18:57
выигрывай !
это поможет !
Futurista
Futurista
вчера в 18:52, ред.
Сторонний фактор только один как всегда - деньги...и "ты как хочешь это назови")...
3phsnjdc4rx7
3phsnjdc4rx7
вчера в 18:48
Точно сказал,пару раз Месси вписался не кстати
ezv8uxagb946
ezv8uxagb946
вчера в 18:47
Стоит пожелать Салаху удачи при розыгрыше Золотого мяча.
Гость
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