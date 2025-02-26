Президент клуба «Стад Бриошин»: «Цель — показать качественный футбол»

Президент и тренер клуба «Стад Бриошин» из 4-й французской лиги Гийом Аллану дал комментарий перед матчем 1/4 финала Кубка Франции с ПСЖ .

Мы впервые за 121-летнюю историю дошли до четвертьфинала Кубка Франции. Поединок с ПСЖ – возможность с гордостью представить бретонский футбол против лучшего клуба страны. Полагаю, наш соперник даже входит в топ-2 или топ-3 лучших в Европе после 10:0 против «Бреста» в Лиге чемпионов.

Успехи в соревновании в последние годы связаны с нашей идентичностью, единством и желанием взять Кубок. Если пережить такое однажды, захочется вновь это пережить. Мы наблюдаем подобное и в других командах, которые постоянно участвуют в Кубке Франции.

Здесь у нас нет какого-то плана ни в спортивном, ни в финансовом отношении. Мы всегда ставим ноль в графе доходов и не не ставим себе задачу: «В этом сезоне нужно дойти до финала». Цель Кубка состоит в том, чтобы доказать себе, что если мы заберемся как можно дальше, будем отличным клубом. Полагаю, мы не одни так считаем.

В нынешнем розыгрыше мы совершили уже четыре подвига: три больших и один поменьше против «Сен-Мало», но это все равно подвиг (победа в серии пенальти — прим. ред.). Когда вы делаете это один раз, можно сказать, что это просто удача или планеты так выстроились. Когда четыре раза подряд, то точно не следует говорить про случайность.

Наша цель – показать, что даже при не очень высоком месте в чемпионате мы играем в действительно добротный футбол.