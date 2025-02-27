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Рой Кин: «Бруну Фернандеш не тот капитан, который нужен МЮ»

вчера, 18:34

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин полагает, что Бруну Фернандеш не способен быть капитаном «дьяволов».

Он не тот капитан, который нам нужен. Вернемся к команде, к выбору состава, к тому, чтобы показать немного борьбы, немного скорости в игре.

Сыграв вничью с «Эвертоном», они [отреагировали так], будто взяли трофей. Это очень странно. Даже болельщики, которых я вижу на матчах, воспевают Бруну. Я смотрю на этих ребят и думаю: «Вы чёртовы самозванцы».

Они на 15-м месте в лиге, а он их спасает. Слава богу. Таланта недостаточно. Бруну талантлив, но этого недостаточно. Нужен кто-то, кто поведет футболистов за собой. Таланта недостаточно! Игрокам следует посмотреть на себя, на отражение в зеркале.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 01:08
какая команда,такой и капитан. Там разве что Онану можно доверить тряпку.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 21:59
Кин прав, ведь нужен такой брутальный как Кин в мире футбола или как Стетхэм в мире кино. Нет у Бруно харизмы капитана и капитан не улыбается на поле когда нет причины. Образ лидера у Бруно создали глоры МЮ искусственно, напевая что он топ.
shur
shur ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:38
...Эрик Кантона, Рой Кин ....это "Красная Книга" МанЮ,это святое,
им вопросы можно задавать только по записи! А запись на пять
лет вперёд забита! А на вопрос Who next ? Я сам отвечу, будет тренер норм,будет и кэп актуальный,будь спок...!!!
shur
shur
вчера в 21:31
....«Вы чёртовы самозванцы»! Я уже столько времени на это
потратил,высказываясь что этот чел вообще не для МЮ, но в чём
химия, португалец в определённый момент был для болел
"луч света в тёмном царстве" обаял их чувством паса и реализацией моментов,а потом превратился в невростеника,
и на глазах сдулся! Но,опять таки, на фоне остальных немощных,до сих пор, смотрится неплохо,вот где собака зарыта!
6j94s2dx3paz
6j94s2dx3paz
вчера в 20:06
Переживания легенд клуба понятны, видеть родной клуб в конце таблицы неприятно
69Haya96
69Haya96
вчера в 19:15
Похоже, что «Манчестер Юнайтед» формирует сенат ветеранов-критиков, которые постоянно критикуют футболистов «Манчестер Юнайтед». Конечно, нынешнее состояние МЮ плачевное, и я могу понять бывших игроков МЮ.

Пару дней назад один из ветеранов сказал, что Поль Погба лучше всех полузащитников Манчестера и ему стоит дать третий шанс. Выражая свои мысли, следует тщательно подбирать слова, особенно в подобных ситуациях. Допустим, Поль вернется. Как они будут играть с Полом?

Теперь они взялись за капитана - Бруну Фернандеша. Что делать, если у тренера нет идей, как спасти ситуацию? Не нужно искать отдельных виновных, все равно - сезон провалился и летом нужно подойти к проблемам Манчестера с другим подходом.

Я понимаю, что ветеранам тяжело видеть «МЮ» внизу турнирной таблицы, но если они хотят что-то изменить, пусть работают в системе «МЮ» со своими собственными идеями.
drug01
drug01
вчера в 19:07
Короче не в капитане дело а в игре!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:58
Результаты МЮ это ясно подтверждают...
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:56
Критиковать всегда проще... а что не назвал кто должен быть капитаном...
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