Рой Кин: «Бруну Фернандеш не тот капитан, который нужен МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин полагает, что Бруну Фернандеш не способен быть капитаном «дьяволов».
Он не тот капитан, который нам нужен. Вернемся к команде, к выбору состава, к тому, чтобы показать немного борьбы, немного скорости в игре.
Сыграв вничью с «Эвертоном», они [отреагировали так], будто взяли трофей. Это очень странно. Даже болельщики, которых я вижу на матчах, воспевают Бруну. Я смотрю на этих ребят и думаю: «Вы чёртовы самозванцы».
Они на 15-м месте в лиге, а он их спасает. Слава богу. Таланта недостаточно. Бруну талантлив, но этого недостаточно. Нужен кто-то, кто поведет футболистов за собой. Таланта недостаточно! Игрокам следует посмотреть на себя, на отражение в зеркале.
Пару дней назад один из ветеранов сказал, что Поль Погба лучше всех полузащитников Манчестера и ему стоит дать третий шанс. Выражая свои мысли, следует тщательно подбирать слова, особенно в подобных ситуациях. Допустим, Поль вернется. Как они будут играть с Полом?
Теперь они взялись за капитана - Бруну Фернандеша. Что делать, если у тренера нет идей, как спасти ситуацию? Не нужно искать отдельных виновных, все равно - сезон провалился и летом нужно подойти к проблемам Манчестера с другим подходом.
Я понимаю, что ветеранам тяжело видеть «МЮ» внизу турнирной таблицы, но если они хотят что-то изменить, пусть работают в системе «МЮ» со своими собственными идеями.
Пару дней назад один из ветеранов сказал, что Поль Погба лучше всех полузащитников Манчестера и ему стоит дать третий шанс. Выражая свои мысли, следует тщательно подбирать слова, особенно в подобных ситуациях. Допустим, Поль вернется. Как они будут играть с Полом?
Теперь они взялись за капитана - Бруну Фернандеша. Что делать, если у тренера нет идей, как спасти ситуацию? Не нужно искать отдельных виновных, все равно - сезон провалился и летом нужно подойти к проблемам Манчестера с другим подходом.
Я понимаю, что ветеранам тяжело видеть «МЮ» внизу турнирной таблицы, но если они хотят что-то изменить, пусть работают в системе «МЮ» со своими собственными идеями.
потратил,высказываясь что этот чел вообще не для МЮ, но в чём
химия, португалец в определённый момент был для болел
"луч света в тёмном царстве" обаял их чувством паса и реализацией моментов,а потом превратился в невростеника,
и на глазах сдулся! Но,опять таки, на фоне остальных немощных,до сих пор, смотрится неплохо,вот где собака зарыта!
потратил,высказываясь что этот чел вообще не для МЮ, но в чём
химия, португалец в определённый момент был для болел
"луч света в тёмном царстве" обаял их чувством паса и реализацией моментов,а потом превратился в невростеника,
и на глазах сдулся! Но,опять таки, на фоне остальных немощных,до сих пор, смотрится неплохо,вот где собака зарыта!