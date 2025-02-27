Рой Кин: «Бруну Фернандеш не тот капитан, который нужен МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» полагает, что не способен быть капитаном «дьяволов».

Он не тот капитан, который нам нужен. Вернемся к команде, к выбору состава, к тому, чтобы показать немного борьбы, немного скорости в игре.

Сыграв вничью с «Эвертоном», они [отреагировали так], будто взяли трофей. Это очень странно. Даже болельщики, которых я вижу на матчах, воспевают Бруну. Я смотрю на этих ребят и думаю: «Вы чёртовы самозванцы».

Они на 15-м месте в лиге, а он их спасает. Слава богу. Таланта недостаточно. Бруну талантлив, но этого недостаточно. Нужен кто-то, кто поведет футболистов за собой. Таланта недостаточно! Игрокам следует посмотреть на себя, на отражение в зеркале.