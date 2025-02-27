Гвардиола о Хусанове: «Люди обожают его»

Главный тренер «Манчестер Сити» на пресс-конференции поделился впечатлениями об узбекском защитнике .

Футболист принял участие в выездном матче 27-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом», который оказался для его команды победным (1:0). Игрок вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

Он приехал сюда играть в футбол. Что мне нравится, так это то, что он уже отлично проявляет себя в раздевалке.

Когда с ним разговариваешь, он просто смеётся, смеётся, смеётся всё время, но он надёжный игрок. Такой быстрый, проворный, качество передач необыкновенное. Он разрывает линии. У него есть способности к этому. Нужно совершенствоваться, но ему 20 лет.

Я видел игроков с большим темпом, но он один из них. Люди обожают его. Он молчаливый, не жалуется и такой скромный, и я уверен, что наши болельщики полюбят его. Нелегко преодолеть то, что произошло через пять минут в матче с «Челси», но он был спокоен и справился с этим. В последних играх он был действительно очень хорош.