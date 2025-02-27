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Гвардиола о Хусанове: «Люди обожают его»

вчера, 08:28
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола на пресс-конференции поделился впечатлениями об узбекском защитнике Абдукодире Хусанове.

Футболист принял участие в выездном матче 27-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом», который оказался для его команды победным (1:0). Игрок вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

Он приехал сюда играть в футбол. Что мне нравится, так это то, что он уже отлично проявляет себя в раздевалке.

Когда с ним разговариваешь, он просто смеётся, смеётся, смеётся всё время, но он надёжный игрок. Такой быстрый, проворный, качество передач необыкновенное. Он разрывает линии. У него есть способности к этому. Нужно совершенствоваться, но ему 20 лет.

Я видел игроков с большим темпом, но он один из них. Люди обожают его. Он молчаливый, не жалуется и такой скромный, и я уверен, что наши болельщики полюбят его. Нелегко преодолеть то, что произошло через пять минут в матче с «Челси», но он был спокоен и справился с этим. В последних играх он был действительно очень хорош.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 22:30, ред.
Что ты какой нетерпеливый ? В России люди, кроме как на Соккере сидеть, ещё и на работу ходят..., а то и не на одну!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 22:27
По Мармушу человек на этой ветке спрашивал мнение юзеров. Перечитай внимательно все комменты.

По Хусанову.
Против Реала в ЛЧ из под него Родриго выдал голевой пас на Мбаппе. Бразил сделал фейк, Хусанов купился.
Против Ливера из под него Собослаи забил по центру. Хусанов не успел его накрыть, не сгруппировался, упал, пустив мяч в домик...
По Ньюкаслу я писал - Хусанов сыграл нормуль, но соперник сам знаешь какой был.
По ТТХ узбек сыграл нормально.

Его плюсы: бежит здорово, хорош в отборе и подкатах.
Минусы: выбор позиции и игра под прессингом.

Пока так.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:21, ред.
Мужчина сказал мужчина сделал. Не дождался я ответа, скидываю скрин. И на этом тема Хусанова с тобой закрыта. На будущее прошу чуть быть аккуратным в высказываниях чтобы не выглядить как ... Ну ты сам понял.

В идеале не хотелось нискем ссоры. Еслиб чисто признал в ошибке про минус один игрок.
Тема закрыта.
alexgurzan
alexgurzan ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:52
Это их дело, что и как писать, обоснованно это или нет. Это не запрещено.
В остальном всё озвучил ещё в первом ответе. В данном случае, моё дело предупредить, проинформировать и донести до вас мысль. Соблюдайте культуру общения, доносите своё мнение без оценки комментариев собеседника.
Всего хорошего.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:35, ред.
Согласен в части каждый может писать свое мнение, но не могу понять тех кто пишет именно бред без обоснований и домыслами. Темболее как можно просто относится когда речь идет о религии о нации...?

Я вроде не замечал на соккере какоето особое отношение к подписчикам в части нации и религии. Но тут почемуто вы начали просто закрывать на такие посты глаза а того кто выразил мнение отправляете в бан. Не хочу верить и допускать себе мысли о неспраедливости с вашей стороны.
alexgurzan
alexgurzan ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:26
Добрый вечер.
Вам было выдано второе предупреждение, вторая жк - это автоматически бан на час. В дальнейшем, скорее всего уже будет без предупреждений и сразу на сутки.
У каждого может быть своё мнение, в т.ч. отличное от вашего. Каждый в праве написать "бред", который захочет. Это совершенно не повод скатываться в подобные выражения. Не можете проигнорировать, ставьте в игнор. Хотите отвечать, тоже дело ваше.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 21:04, ред.
И снова меня отправили в бан. Я чтото совсем уже не понимаю как и что писать. Вроде на личность не переходил, не оскорблял никого.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:47, ред.
Уважаемый Петля. Убедительно прошу вас, извольте пожалуюста свое мнение о Хусанове. Зачем пишете про Мармуша когда речь идет о Хусанове. Выже сами просили меня спросить тогда когда будет реально по теме. Вот и тема подходящая.

Как вам игра узбека? Буду снетерпением ждать ответа. Думаю ответ будет именно про игровые качества а не про то что было первые 5 минут против Челси, и как он смеется в раздевалке.

Хочу закрыть этот вопрос и больше к нему не возвращаться.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 16:45
Наверное, Гвардиола впервые встретил нормального, без понтов и завихрений парня.
Старших уважает, не хамить никому, просто делает свою работу.
Для них такое поведение футболиста( без наколок по всему телу, без кольца в носу и крашенных волос) кажется странным, ненормальным , удивительным.
shur
shur
вчера в 16:25
"....Когда с ним разговариваешь, он просто смеётся, смеётся, смеётся всё время....!"
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
вчера в 13:28
Да отправьте его в Пахтакор а то скоро его будут путать с Кристиной Зачем таких берут в премьеру лигу
ayfr4hdnn4rd
ayfr4hdnn4rd
вчера в 10:03
Похоже это новый Кварцхелия.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ djaich (раскрыть)
вчера в 09:27, ред.
По первому впечатлению...
Мармуш хорош с догами, середняками и с командами, которые на спаде... Такие в клубе тоже нужны. Они не изобретают каких то замысловатых рисунков, комбинаций, а просто делают результат, где можно обойтись малой кровью...

Против же сильных и организованных клубов, он мелковат. Может, канеш., со временем и прибавит в классе, но пока так.
djaich
djaich ответ jxwsdz428ajd (раскрыть)
вчера в 09:20
Да, так как не имею понятия об АПЛ, то прошу разъяснить об уровне того же Мармуша. Как он? Стоит тех денег, что за него заплатили?
djaich
djaich ответ jxwsdz428ajd (раскрыть)
вчера в 09:10
Имидж имиджем, но МС не какое-нибудь Эмполи, где нет особой проблемы подобрать игрока из нужного региона без особой потери в средневыдаваемом командой результате.
tw6k6gk7e44d
tw6k6gk7e44d
вчера в 09:09
Что он про него через полгода скажет.
jxwsdz428ajd
jxwsdz428ajd ответ djaich (раскрыть)
вчера в 09:06
Руководство концерна интересует только прибыль, вряд ли им нужен какой-то имидж из Средней Азии.
djaich
djaich
вчера в 09:00, ред.
Больше похоже, что руководство концерна, владеющего клубом, взялось за создание положительного образа единоверца-мусульманина, здесь со Средней Азии, среди европейцев, а Гвардиола формально озвучивает политику клуба. В рамках данной задачи футболист был приобретен и целенаправленно получает игровое время в стартовом составе.

Никакого национализма, просто описание технического момента.

ПС: Единственное, что при таком отношении, когда будут злоупотреблять навязыванием игроков тренеру, команда придет в упадок.
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:56
А не рано его хвалить?
112910415
112910415
вчера в 08:52
" ..он просто смеётся, смеётся, смеётся всё время ..."
это точно хорошо ?
5f935esthvap
5f935esthvap
вчера в 08:46
Без голу неделя и все уже обожают.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 08:41, ред.
Когда Пеп сам попал к Судьбе в жернова, то начал обращать внимание на людей.
Отрадно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:39
Защитник классный. Скорость просто звериная. Прямо гепарда))) но дай играть ему в центре защиты. А то ты мастер переставлять игроков по любой позиции)))
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