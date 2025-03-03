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Дуглас Сантос попал в заявку сборной России на мартовский сбор

сегодня, 15:28

Сборная России по футболу объявила расширенный состав на мартовский сбор.

Всего в списке 42 футболиста. Сборная 25 марта сыграет в Москве с командой Замбии.

Вратари

Евгений Ставер («Рубин», Казань), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники

Илья Вахания, Максим Осипенко (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат», Грозный), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Валентин Пальцев («Динамо», Махачкала), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Юрий Горшков, Дуглас Сантос (оба – «Зенит», Санкт-Петербург).

Полузащитники

Данил Глебов («Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров, Данил Пруцев (оба – «Спартак», Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Комаров ( «Ростов», Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие

Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Кокшаров («Пари НН», Нижний Новгород).

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Все комментарии
Vilar
Vilar
сегодня в 19:11
Тю, всего 42? Для такого мастера, как гламурная болонка, тренировать совсем некого!
cska1948
cska1948
сегодня в 19:00
Пять вратарей не маловато ли? Четыре нападающих не слишком ли много?
valt134
valt134
сегодня в 17:16
В Сборной, смотрю, в кого не плюнь-в россиянина попадешь.
felix
felix
сегодня в 17:16
Посмотрим что получится из него в сборной...
протон
протон
сегодня в 16:15
Как бы то ни было лучший защитник с российским паспортом на своей позиции, в сборной Бразилии и без Дугласа найдутся варианты...
shur
shur
сегодня в 16:03
...не мастерством, так погодой одалеем,ребятушки!!! Пришел марток – надевай семь порток!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 15:36
Дебют Сантоса за сборную.)
kcjt66w56xdt
kcjt66w56xdt
сегодня в 15:33
Ну а чего? Свой, коренной, с Петроградки!
Гость
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