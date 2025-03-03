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«Сьон» отпустит Миранчука в сборную России

сегодня, 17:21

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин сообщил источнику, что полузащитник Антон Миранчук сможет поехать в сборную России на мартовские сборы.

Мы без проблем его отпустим.

В понедельник, 3 марта, тренерский штаб национальной команды объявил расширенный состав на предстоящий сбор. Всего в списке 42 игрока.

В этом месяце россияне проведут дома товарищеский матч с Замбией. Как ранее рассказывал генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга, стороны договорились о проведении встречи 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве.

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Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:59
Могли бы и не отпускать... Карпин продолжает эксперимент под названием "Сборная России - проходной двор". Опять на сбор вызывает больше сорока человек, а с костяком главной команды страны ясности как не было, так и нет. Может пора заканчивать с этим сомнительным экспериментом.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 17:45, ред.
Почему мои комментарии не видно сразу?
Исправьте пожалуйста
Colchoneros
Colchoneros ответ dpp6e94j383q (раскрыть)
сегодня в 17:41
Без надобности!
dpp6e94j383q
dpp6e94j383q
сегодня в 17:25
И видимо вообще на все четыре стороны
Гость
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