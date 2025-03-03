«Сьон» отпустит Миранчука в сборную России

1741011670

сегодня, 17:21

Президент швейцарского «Сьона» сообщил источнику, что полузащитник сможет поехать в сборную России на мартовские сборы.

Мы без проблем его отпустим.

В понедельник, 3 марта, тренерский штаб национальной команды объявил расширенный состав на предстоящий сбор. Всего в списке 42 игрока.

В этом месяце россияне проведут дома товарищеский матч с Замбией. Как ранее рассказывал генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга, стороны договорились о проведении встречи 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве.