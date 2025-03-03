«Сьон» отпустит Миранчука в сборную России

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин сообщил источнику, что полузащитник Антон Миранчук сможет поехать в сборную России на мартовские сборы.
Мы без проблем его отпустим.
В понедельник, 3 марта, тренерский штаб национальной команды объявил расширенный состав на предстоящий сбор. Всего в списке 42 игрока.
В этом месяце россияне проведут дома товарищеский матч с Замбией. Как ранее рассказывал генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга, стороны договорились о проведении встречи 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве.
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