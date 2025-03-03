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Сафонов не войдёт в расширенный состав сборной России на матч с Замбией

сегодня, 12:56
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ЗамбияЗамбия25.03.2025 в 19:00 Не начался

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пропустит контрольный матч между сборной Россией и Замбией. Игра запланирована на 23 марта и состоится на «ВТБ Арене».

Тренерский штаб сборной после консультаций с самим Матвеем принял решение не включать его в состав команды на мартовский сбор.

По неофициальным данным, данное решение может быть связано с продолжающимися судебными разбирательствами между Сафоновым и его бывшей супругой, в результате которых судом было запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам.

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