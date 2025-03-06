Карасёв рассудит «Крылья Советов» и «Акрон» в 20-м туре РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
7 марта (пятница)
«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Андрей Болотенков, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Алексей Тюмин.
«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Александр Колобаев.
8 марта (суббота)
«Оренбург» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Адлан Хатуев, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Факел» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.
ЦСКА – «Химки»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Валентин Мурашов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Алексей Резников.
«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Максим Ковалев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Эдуард Малый.
9 марта (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Акрон»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Владимир Казьменко.
«Рубин» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.