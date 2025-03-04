Карасёв: «Тесты стали ещё сложнее, я тренируюсь больше»

Арбитр ответил на вопрос о своей нынешней форме.

Есть мнение, что я стал судить хуже, потому что стал менее качественно готовиться к играм и полагаться на свой опыт? А что значит плохо готовиться? Сейчас по всем показателям я в наилучшей форме за все годы. Это объективные данные, цифры, которые не могут врать. Может быть, стал заниматься намного больше. Тесты стали ещё сложнее, я тренируюсь больше. К моей персоне очень много внимания, из‑за этого много обсуждений. Если бы отсудил другой арбитр, никто бы не вспомнил. Тем более если бы его исправила система VAR . Я к этому привык. Во всех странах топ‑судей обсуждают больше всего, потому что именно они судят матчи, к которым приковано наибольшее внимание.

Согласен ли я с тем, что в последние полгода стал судить хуже? Разучиться за это время невозможно. Сезон на сезон не приходится. Эпизоды все разные. В этом сезоне получилось так, что два раза я оценил эпизоды неверно. И я бы не сказал, что это очень простые эпизоды.