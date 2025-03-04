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Карасёв: «Тесты стали ещё сложнее, я тренируюсь больше»

вчера, 20:21

Арбитр Сергей Карасёв ответил на вопрос о своей нынешней форме.

Есть мнение, что я стал судить хуже, потому что стал менее качественно готовиться к играм и полагаться на свой опыт? А что значит плохо готовиться? Сейчас по всем показателям я в наилучшей форме за все годы. Это объективные данные, цифры, которые не могут врать. Может быть, стал заниматься намного больше. Тесты стали ещё сложнее, я тренируюсь больше. К моей персоне очень много внимания, из‑за этого много обсуждений. Если бы отсудил другой арбитр, никто бы не вспомнил. Тем более если бы его исправила система VAR. Я к этому привык. Во всех странах топ‑судей обсуждают больше всего, потому что именно они судят матчи, к которым приковано наибольшее внимание.

Согласен ли я с тем, что в последние полгода стал судить хуже? Разучиться за это время невозможно. Сезон на сезон не приходится. Эпизоды все разные. В этом сезоне получилось так, что два раза я оценил эпизоды неверно. И я бы не сказал, что это очень простые эпизоды.

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Все комментарии
tf27t6nus3qa
tf27t6nus3qa
вчера в 23:44
Чем старше, тем больше придётся тренироваться.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 22:13
Век живи век учись!
Vilar
Vilar
вчера в 21:47
Логика железная: стал тренироваться больше, значит раньше мало тренировался, судил плохо, часто ошибался. Однако, специалисты подозревают, что появилась предвзятость, правда, не ко всем клубам.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:09
Да , Серёга , тяжко вам приходится , одно хорошо , что облысеть от перенесённых стрессов тебе уже не грозит...)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:08, ред.
Карась намекает на то что мастерство не пропьешь!)))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:06
Правила учить тоже не помешало бы...
Гость
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