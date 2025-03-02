«Факел» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Химками»

В пресс-службе «Факела» сообщили источнику, что клуб намерен обратиться в ЭСК РФС по поводу работы бригады в матче 19-го тура РПЛ с «Химками» (0:1).

Арбитр встречи, в частности, по нашему мнению, упустил эпизод, произошедший в штрафной хозяев поля на 55-й минуте. Игрок «красно-чёрных» Даниэль Фернандес рукой прервал полёт мяча. При этом рука явно увеличивает площадь тела. Клуб считает, что арбитр встречи ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота подмосковных «Химок». Также на момент не отреагировала и бригада ВАР.