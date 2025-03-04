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Мажич заявил, что российские судьи будут следовать «правилу восьми секунд»

сегодня, 13:56

Председатель судейского комитета РФС Милорад Мажич поделился своим мнением по поводу внедрения «правила восьми секунд» для вратарей. Согласно этому нововведению, в случае, если голкипер будет удерживать мяч в руках более восьми секунд, команда соперника получит право на исполнение углового удара.

С сезона-2025/2026 IFAB вводит большие изменения в правила игры. Если голкипер будет держать мяч в руках дольше восьми секунд, за это будет назначаться угловой. Последние пять секунд судья будет отсчитывать рукой, чтобы это было видно всем игрокам, зрителям, комментаторам и тренерам команд. Когда мы получим официальное письмо от IFAB и ФИФА, мы оповестим об этом РПЛ, Первую лигу и всю российскую футбольную общественность и начнём готовить наших арбитров.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:34
Российские судьи услышав это заявление глубоко задумались...)))
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