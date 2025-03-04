Мажич заявил, что российские судьи будут следовать «правилу восьми секунд»

Председатель судейского комитета РФС поделился своим мнением по поводу внедрения «правила восьми секунд» для вратарей. Согласно этому нововведению, в случае, если голкипер будет удерживать мяч в руках более восьми секунд, команда соперника получит право на исполнение углового удара.

С сезона-2025/2026 IFAB вводит большие изменения в правила игры. Если голкипер будет держать мяч в руках дольше восьми секунд, за это будет назначаться угловой. Последние пять секунд судья будет отсчитывать рукой, чтобы это было видно всем игрокам, зрителям, комментаторам и тренерам команд. Когда мы получим официальное письмо от IFAB и ФИФА , мы оповестим об этом РПЛ , Первую лигу и всю российскую футбольную общественность и начнём готовить наших арбитров.