Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Карасёв признал ошибку в матче «Динамо» и «Краснодара» в 6-м туре РПЛ

сегодня, 12:07
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Российский арбитр Сергей Карасёв в интервью источнику признал, что совершил ошибку во время матча «Динамо» и «Краснодара» в 6‑м туре Российской Премьер-Лиги.

Москвичи проиграли южанам со счётом 0:1. На 87‑й минуте поединка Александр Черников в своей штрафной боролся против Диего Лаксальта, в результате чего игрок «бело-голубых» оказался на газоне. Главный арбитр встречи Карасёв момент проигнорировал, судья VAR Сергей Иванов также не стал вмешиваться. Позже ЭСК РФС признала ошибку Карасёва в этом эпизоде.

Я бы не хотел углубляться, потому что всегда признаю ошибки. И делал это несколько раз публично. По поводу этих эпизодов просто — я расценил их неверно.

Нашёл ли ответ на вопрос, почему произошла ошибка? Конечно, нашёл. Это чисто судейское, ничего больше. Иногда судьи оценивают эпизод со своей позиции, с определённого угла. Проще всего оценивать, сидя в кресле и смотря картину. Я могу прийти после игры, посмотреть повтор и понять, что да, я ошибся.

[С позиции рефери эпизод не выглядел таким очевидным]. Было несколько нюансов в тот момент на поле, поэтому я посчитал, что всё было по‑футбольному. А в итоге… Конечно, я ошибся. На следующий день утром пересмотрел и всё понял.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Карасёв: «Тесты стали ещё сложнее, я тренируюсь больше»
Вчера, 20:21
Мажич заявил, что российские судьи будут следовать «правилу восьми секунд»
Вчера, 13:56
Российская бригада арбитров отработала матч в Саудовской Аравии
03 марта
«Факел» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Химками»
02 марта
ОфициальноНазначены арбитры на четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов
02 марта
ОфициальноСтали известны арбитры, которые рассудят матчи 19-го тура РПЛ
27 февраля
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:13
А что, Карасев переживал?
112910415
112910415
сегодня в 13:04
рабочий момент, не о чем говорить
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:40
Главный арбитр встречи Карасёв момент проигнорировал, судья VAR Сергей Иванов также не стал вмешиваться. Позже ЭСК РФС признала ошибку Карасёва в этом эпизоде.
И вот , после этого, Серёга признал свою ошибку и всем нам доходчиво объяснил почему так всё произошло с судейской точки зрения...)
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 12:36
Надо наказывать рублем!
shlomo
shlomo
сегодня в 12:29
Теперь остался вопрос... а не специально ли все это?
9kt54knvvnh4
9kt54knvvnh4
сегодня в 12:21
А почему неквалифицированный судья Иванов из Ростова в стороне остался?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:21, ред.
И года не прошло, в прямом смысле слова. А вообще ничего такого в признании своей неправоты нет, просто мир стал зашоренным и теперь этим можно гордиться как подвигом, когда на самом деле это норма вообще. Но похвалим, молодца, признал одну из тысячи ошибок, главное чтобы остальные 999 хотя бы сам перед собой признавал и будет хорошим судейкой
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 