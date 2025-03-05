Карасёв признал ошибку в матче «Динамо» и «Краснодара» в 6-м туре РПЛ

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сегодня, 12:07

Российский арбитр в интервью источнику признал, что совершил ошибку во время матча «Динамо» и «Краснодара» в 6‑м туре Российской Премьер-Лиги.

Москвичи проиграли южанам со счётом 0:1. На 87‑й минуте поединка в своей штрафной боролся против , в результате чего игрок «бело-голубых» оказался на газоне. Главный арбитр встречи Карасёв момент проигнорировал, судья VAR Сергей Иванов также не стал вмешиваться. Позже ЭСК РФС признала ошибку Карасёва в этом эпизоде.