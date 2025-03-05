Карасёв признал ошибку в матче «Динамо» и «Краснодара» в 6-м туре РПЛ

Российский арбитр Сергей Карасёв в интервью источнику признал, что совершил ошибку во время матча «Динамо» и «Краснодара» в 6‑м туре Российской Премьер-Лиги.
Москвичи проиграли южанам со счётом 0:1. На 87‑й минуте поединка Александр Черников в своей штрафной боролся против Диего Лаксальта, в результате чего игрок «бело-голубых» оказался на газоне. Главный арбитр встречи Карасёв момент проигнорировал, судья VAR Сергей Иванов также не стал вмешиваться. Позже ЭСК РФС признала ошибку Карасёва в этом эпизоде.
Я бы не хотел углубляться, потому что всегда признаю ошибки. И делал это несколько раз публично. По поводу этих эпизодов просто — я расценил их неверно.
Нашёл ли ответ на вопрос, почему произошла ошибка? Конечно, нашёл. Это чисто судейское, ничего больше. Иногда судьи оценивают эпизод со своей позиции, с определённого угла. Проще всего оценивать, сидя в кресле и смотря картину. Я могу прийти после игры, посмотреть повтор и понять, что да, я ошибся.
[С позиции рефери эпизод не выглядел таким очевидным]. Было несколько нюансов в тот момент на поле, поэтому я посчитал, что всё было по‑футбольному. А в итоге… Конечно, я ошибся. На следующий день утром пересмотрел и всё понял.