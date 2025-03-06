Дуглас Сантос и Луис Энрике не вошли в заявку сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор назвал состав национальной команды на мартовские матчи отбора на чемпионат мира 2026 года.
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике не вошли в заявку.
В марте национальная команда сыграет с Колумбией и Аргентиной в рамках квалификации ЧМ-2026.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»).
Защитники: Данило («Фламенго»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Лео Ортис («Ред Булл Брагантино»), Маркиньос (ПСЖ), Мурилло («Ноттингем Форест»), Вандерсон де Оливейра («Монако»), Уэсли Франса («Фламенго»).
Полузащитники: Андре («Вулверхэмптон»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Жерсон («Фламенго»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»), Неймар («Сантос»).
Нападающие: Эстеван («Палмейрас»), Жоао Педро («Брайтон»), Рафинья («Барселона»), Родриго («Реал»), Савио («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).