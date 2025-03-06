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Дуглас Сантос и Луис Энрике не вошли в заявку сборной Бразилии

сегодня, 18:23

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор назвал состав национальной команды на мартовские матчи отбора на чемпионат мира 2026 года.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике не вошли в заявку.

В марте национальная команда сыграет с Колумбией и Аргентиной в рамках квалификации ЧМ-2026.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»).

Защитники: Данило («Фламенго»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Лео Ортис («Ред Булл Брагантино»), Маркиньос (ПСЖ), Мурилло («Ноттингем Форест»), Вандерсон де Оливейра («Монако»), Уэсли Франса («Фламенго»).

Полузащитники: Андре («Вулверхэмптон»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Жерсон («Фламенго»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»), Неймар («Сантос»).

Нападающие: Эстеван («Палмейрас»), Жоао Педро («Брайтон»), Рафинья («Барселона»), Родриго («Реал»), Савио («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:31
Нахождение футболиста в составе Зенита автоматически лишает к нему интереса тренеров сб. Бразилии. Как в свое время к Малкому, Венделу и Клауудиньо. А теперь и Энрике. А Сантос Дуглас никогда и не котировался как игрок сб. Бразилии. Когда то в олимпийской сидел на лавке, но это очень давно. Все просто. Либо сб. Бразилии, либо деньги Газпрома. Выбор простой.
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