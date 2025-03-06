Семак ответил на вопрос об участии Луиса Энрике в матче с «Факелом»

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сегодня, 14:32

Главный тренер «Зенита» перед матчем с «Факелом» ответил на вопрос о том, сможет ли отыграть все 90 минут полузащитник .

Бразилец не принял участия в игре 19-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).