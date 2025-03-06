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Семак ответил на вопрос об участии Луиса Энрике в матче с «Факелом»

сегодня, 14:32
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит08.03.2025 в 14:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем с «Факелом» ответил на вопрос о том, сможет ли отыграть все 90 минут полузащитник Луис Энрике.

Бразилец не принял участия в игре 19-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

Посмотрим, 90 минут — вряд ли, потому что он всего несколько дней тренируется в общей группе, нам вместе с медицинским штабом предстоит принять решение о том, готов ли он сыграть и сколько времени сможет провести на поле.

О других футболистах

Есть микроповреждения у некоторых ребят, поэтому мы посмотрим, все ли смогут принять участие в матче. Надеюсь, что подойдём к игре в хорошем состоянии и оптимальном составе.

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lotsman
lotsman
сегодня в 16:55
Не надо рисковать. Тем более, что в Воронеже тяжёлый газон.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:54
Воронеж можно обыгрывать и без него. Или Зениту слабо?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:44
Воронежский газон в сочетании с погодой - не лучшие условия для знакомства с РПЛ. Но все в равных условиях.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:41
Не обязательно его сильно нагружать. Часа вполне хватит...
Гость
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