Семак ответил на вопрос об участии Луиса Энрике в матче с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем с «Факелом» ответил на вопрос о том, сможет ли отыграть все 90 минут полузащитник Луис Энрике.
Бразилец не принял участия в игре 19-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).
Посмотрим, 90 минут — вряд ли, потому что он всего несколько дней тренируется в общей группе, нам вместе с медицинским штабом предстоит принять решение о том, готов ли он сыграть и сколько времени сможет провести на поле.
О других футболистах
Есть микроповреждения у некоторых ребят, поэтому мы посмотрим, все ли смогут принять участие в матче. Надеюсь, что подойдём к игре в хорошем состоянии и оптимальном составе.