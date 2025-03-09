Хавбек «Факела» Якимов: «Есть ощущение, что судьи настроены против нас»

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вчера, 12:11

Полузащитник «Факела» высказался о судействе в матче против «Зенита».

8 марта в рамках 20-го тура РПЛ «сине-бело-голубые» одержал победу над воронежским клубом (2:0). В первом тайме Вячеслав Якимов был удалён с поля за фол последней надежды в отношении игрока «Зенита» .