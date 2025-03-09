Хавбек «Факела» Якимов: «Есть ощущение, что судьи настроены против нас»

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов высказался о судействе в матче против «Зенита».
8 марта в рамках 20-го тура РПЛ «сине-бело-голубые» одержал победу над воронежским клубом (2:0). В первом тайме Вячеслав Якимов был удалён с поля за фол последней надежды в отношении игрока «Зенита» Лусиано Гонду.
Судьи «прибивают» «Факел»? Конечно, есть такое ощущение, и мы берем не только игру с «Зенитом». Это видно всем невооруженным взглядом. Но, к сожалению, лично я никак это не могу изменить.
1. Динамо
2. Краснодар
3. Локомотив
1. Динамо
2. Краснодар
3. Локомотив