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Хавбек «Факела» Якимов: «Есть ощущение, что судьи настроены против нас»

вчера, 12:11
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов высказался о судействе в матче против «Зенита».

8 марта в рамках 20-го тура РПЛ «сине-бело-голубые» одержал победу над воронежским клубом (2:0). В первом тайме Вячеслав Якимов был удалён с поля за фол последней надежды в отношении игрока «Зенита» Лусиано Гонду.

Судьи «прибивают» «Факел»? Конечно, есть такое ощущение, и мы берем не только игру с «Зенитом». Это видно всем невооруженным взглядом. Но, к сожалению, лично я никак это не могу изменить.

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Все комментарии
5z3mk9vyjbb7
5z3mk9vyjbb7
вчера в 18:18
В пердиве судьи будут благосклоннее.
bz4q38k35dnv
bz4q38k35dnv
вчера в 13:25
    112910415
    112910415
    вчера в 13:09
    сходное мнение время от времени у всех
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 13:06
    Якимов, ты считаешь, что тебя удалили не правильно?
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 12:55
    Ну у нас судьи настроены против футбола, если Факел играет в футбол то да, конечно
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт ответ drug01 (раскрыть)
    вчера в 12:23
    Скорее надежда, чем прогноз:
    1. Динамо
    2. Краснодар
    3. Локомотив
    nubom
    nubom
    вчера в 12:17
    Есть ощущение, что Факел подменяет умение грубостью...
    Гость
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