Спортивный директор «Факела» раскритиковал судейство в матче с «Зенитом»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в интервью источнику высказался о матче с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ (0:2).

Не знаю, стыдно или не стыдно. Мы точно сражались. Но вы знаете, для меня это история, когда не «Зенит» против «Факела», а судейский корпус против «Факела». Если судейскому корпусу не нужен «Факел», ну как бы окей, пусть играют «Химки», «Акрон», «Оренбург» с пустыми трибунами. Если так устраивает судейский корпус, вообще вопросов нет. И по судейству.

Я даже не хочу понимать. Этот человек, который судил, даже не хочу называть его фамилию, надеюсь, он скоро закончит. Потому что такие люди вообще в принципе не должны судить Премьер-Лигу.