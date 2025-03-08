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Спортивный директор «Факела» раскритиковал судейство в матче с «Зенитом»

вчера, 18:13
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в интервью источнику высказался о матче с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ (0:2).

Не знаю, стыдно или не стыдно. Мы точно сражались. Но вы знаете, для меня это история, когда не «Зенит» против «Факела», а судейский корпус против «Факела». Если судейскому корпусу не нужен «Факел», ну как бы окей, пусть играют «Химки», «Акрон», «Оренбург» с пустыми трибунами. Если так устраивает судейский корпус, вообще вопросов нет. И по судейству.

Я даже не хочу понимать. Этот человек, который судил, даже не хочу называть его фамилию, надеюсь, он скоро закончит. Потому что такие люди вообще в принципе не должны судить Премьер-Лигу.

На 37-й минуте игры главный арбитр встречи Виталий Мешков показал полузащитнику воронежской команды Вячеславу Якимову красную карточку за фол на нападающем петербуржцев Лусиано Гонду. На 74-й за нецензурный жест в адрес трибуны болельщиков был удалён хавбек «Зенита» Вендел.

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Все комментарии
Parma1972
Parma1972
вчера в 20:19
Кирюша не плачь,я куплю тебе калач
bmu95pu699ap
bmu95pu699ap
вчера в 19:19
Судья на сдельном заработке! Позор!
протон
протон
вчера в 19:12
Местные эксперты уже всё разложили по полочкам. Итак, давайте подведем итог:
1)Первый гол нельзя было засчитывать (Лусиано боролся с защитником)
2)Красной карточки, естественно, не было (Правила и рекомендации FIFA в данном случае нельзя применять, поскольку это "не похоже на красную", и "кажется что это желтая")
3)Касьерра при втором голе был в офсайде (офсайдная линия нарисована криво газпромовскими с Матч-тв)
4)Удаление Вендела справедливое, нужно дать максимальную дискву, Зениту засчитать техническое поражение за такой оскорбительный поступок (болельщиков Воронежа понять и простить)
Petergoff
Petergoff
вчера в 19:03
Лучше не сотрясать воздух пустыми словами, а на видео показать, где арбитр не прав. А хамства и так хватает.
112910415
112910415
вчера в 18:55
жизнь - боль
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:48, ред.
Сказал Кирилл и съел банан
Респект, нельзя молчать
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:25, ред.
Ничего не могу сказать, ситуацию с красной карточкой игроку Факела не видел
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:22
А может администратор Факела и прав? Я думаю, все матчи с участием Зенита нужно рассматривать под микроскопом, чтобы случайно, да-да, совершенно случайно, ни у одного судьи не возникло желание стать на поле двенадцатым игроком питерской команды.
Futurista
Futurista
вчера в 18:19
Обещал показать видео, где игрок Зенита изображал кота?)...
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