Спортивный директор «Факела» раскритиковал судейство в матче с «Зенитом»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в интервью источнику высказался о матче с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ (0:2).
Не знаю, стыдно или не стыдно. Мы точно сражались. Но вы знаете, для меня это история, когда не «Зенит» против «Факела», а судейский корпус против «Факела». Если судейскому корпусу не нужен «Факел», ну как бы окей, пусть играют «Химки», «Акрон», «Оренбург» с пустыми трибунами. Если так устраивает судейский корпус, вообще вопросов нет. И по судейству.
Я даже не хочу понимать. Этот человек, который судил, даже не хочу называть его фамилию, надеюсь, он скоро закончит. Потому что такие люди вообще в принципе не должны судить Премьер-Лигу.
На 37-й минуте игры главный арбитр встречи Виталий Мешков показал полузащитнику воронежской команды Вячеславу Якимову красную карточку за фол на нападающем петербуржцев Лусиано Гонду. На 74-й за нецензурный жест в адрес трибуны болельщиков был удалён хавбек «Зенита» Вендел.
1)Первый гол нельзя было засчитывать (Лусиано боролся с защитником)
2)Красной карточки, естественно, не было (Правила и рекомендации FIFA в данном случае нельзя применять, поскольку это "не похоже на красную", и "кажется что это желтая")
3)Касьерра при втором голе был в офсайде (офсайдная линия нарисована криво газпромовскими с Матч-тв)
4)Удаление Вендела справедливое, нужно дать максимальную дискву, Зениту засчитать техническое поражение за такой оскорбительный поступок (болельщиков Воронежа понять и простить)
1)Первый гол нельзя было засчитывать (Лусиано боролся с защитником)
2)Красной карточки, естественно, не было (Правила и рекомендации FIFA в данном случае нельзя применять, поскольку это "не похоже на красную", и "кажется что это желтая")
3)Касьерра при втором голе был в офсайде (офсайдная линия нарисована криво газпромовскими с Матч-тв)
4)Удаление Вендела справедливое, нужно дать максимальную дискву, Зениту засчитать техническое поражение за такой оскорбительный поступок (болельщиков Воронежа понять и простить)