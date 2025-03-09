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Игрок «Факела» заявил, что не произносил слово «макака» в матче с «Зенитом»

вчера, 23:47
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Факела» Сергей Божин прокомментировал источнику ситуацию, произошедшую во время матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Ранее в Сети появился фрагмент из трансляции игры, где, как сообщили некоторые СМИ, Божин, предположительно произнёс слово «макака» по отношению к нападающему соперника Лусиано Гонду на 65-й минуте, когда форвард оказался на газоне после борьбы в штрафной площади, а вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру.

Я абсолютно ответственно заявляю, что не произносил того, что мне приписывают. Это цирк, мне сложно охарактеризовать происходящее как-то иначе. Я буду защищать своё имя, своё лицо — я никогда не позволял себе таких вещей, это для меня немыслимо. Видео с общего плана, почти 10 тысяч человек на стадионе, все орут, и вдруг кто-то рисует стрелочки на ролике, указывая на меня. Хоть бы выдумали что-то более правдоподобное.

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Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 02:13
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 00:33
    Это цирк...но макаки в цирке не было)...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 00:25
    Зенит способен на все. Устами недотренера Семака. спокойно оклеветал человека. Вот что такое Зенит.
    Vilar
    Vilar
    вчера в 23:56
    Кто-нибудь видел Лусиано Гонду, он белый? В частности "источник" сам бы посмотрел на Гонду и не распространял бы фэйк.
    Гость
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