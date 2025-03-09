Игрок «Факела» заявил, что не произносил слово «макака» в матче с «Зенитом»

Защитник «Факела» Сергей Божин прокомментировал источнику ситуацию, произошедшую во время матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).
Ранее в Сети появился фрагмент из трансляции игры, где, как сообщили некоторые СМИ, Божин, предположительно произнёс слово «макака» по отношению к нападающему соперника Лусиано Гонду на 65-й минуте, когда форвард оказался на газоне после борьбы в штрафной площади, а вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру.
Я абсолютно ответственно заявляю, что не произносил того, что мне приписывают. Это цирк, мне сложно охарактеризовать происходящее как-то иначе. Я буду защищать своё имя, своё лицо — я никогда не позволял себе таких вещей, это для меня немыслимо. Видео с общего плана, почти 10 тысяч человек на стадионе, все орут, и вдруг кто-то рисует стрелочки на ролике, указывая на меня. Хоть бы выдумали что-то более правдоподобное.