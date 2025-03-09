Игрок «Факела» заявил, что не произносил слово «макака» в матче с «Зенитом»

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вчера, 23:47

Защитник «Факела» прокомментировал источнику ситуацию, произошедшую во время матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Ранее в Сети появился фрагмент из трансляции игры, где, как сообщили некоторые СМИ , Божин, предположительно произнёс слово «макака» по отношению к нападающему соперника на 65-й минуте, когда форвард оказался на газоне после борьбы в штрафной площади, а вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру.