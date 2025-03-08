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ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Спортдир «Факела» заявил, что никто из игроков команды не изображал макаку

вчера, 22:43
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявил источнику, что никто из футболистов команды не изображал макаку в матче с «Зенитом» (0:2). Также он отметил, что не согласен с удалением полузащитника Вячеслава Якимова на 37-й минуте.

Ранее главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Семак сообщил, что один из игроков воронежцев изображал обезьяну. На 74-й минуте полузащитник «сине-бело-голубых» Вендел получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков.

Также по окончании игры красную карточку получил сам Котов, в оскорбительной манере высказав несогласие с решениями арбитра.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 08:18
а чем человек от обезьяны отличается?))))..НИЧЕМ!..Наш ближайший родственник)))))
7dtna9atwruw
7dtna9atwruw
сегодня в 06:16
Разборки ещё долго будут продолжаться
112910415
112910415
сегодня в 06:10
скоро узнаем, как оно было !
я из Химок
я из Химок
сегодня в 01:33
Это жжжжжжжж не спрота!
Viollator
Viollator
сегодня в 01:07
Время пришло менять тренера, не может объяснить даже своим игрокам, что они не барышни из высшего общества. Пора возрождать Зенит
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:31
Это придётся доказать в споре с Зенитом
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:03
Надеюсь, Кириллу Котову хватило ума внимательно посмотреть трансляцию, прежде чем утверждать подобное. Если его слова правда, значит соврал тренер Зенита Сергей Богданович Семак. Следовательно будут смотреть и разбираться -эта новость не последняя.
100лет
100лет
вчера в 23:58
Не оправдываю Вендала за непристойные жесты, но однозначно его спровоцировали, возможно, что Семак про это...
Futurista
Futurista
вчера в 23:24, ред.
Т.е. если никто не изображал, значит получается что Семак какого то игрока Факела обезьяной обозвал?)...КДК ваш выход...
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:20
Главное чтобы все это не переросло в паранойю! Как у....Ну все поняли
Capral
Capral
вчера в 23:17
Ну конечно, макаку возможно и не изображали, но изобразили гориллу, что тоже неплохо.
galem72
galem72
вчера в 23:00, ред.
Не изображал макаку? Это как? Т.е. есть какой-то критерий оценки изображения конкретного примата человеком по каким-то признакам? ))
Очередное днище...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 22:56
Это личное видение Семака. В Галатасарае тоже никто не вел себя как обезьяны, но Моуру показалось другое)
2jd7kpzuec27
2jd7kpzuec27
вчера в 22:56
Он изображал горилу Байдика,а к парню пристали с какой то порнографией
viv
viv
вчера в 22:47
Значит Семак врёт.
протон
протон
вчера в 22:44
Про игроков видео нет
Делегат матча внёс запись в протокол про расизм, неоднократный и не только в адрес Вендела.
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