Спортдир «Факела» заявил, что никто из игроков команды не изображал макаку

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вчера, 22:43

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов заявил источнику, что никто из футболистов команды не изображал макаку в матче с «Зенитом» (0:2). Также он отметил, что не согласен с удалением полузащитника Вячеслава Якимова на 37-й минуте.

Ранее главный тренер клуба из Санкт-Петербурга сообщил, что один из игроков воронежцев изображал обезьяну. На 74-й минуте полузащитник «сине-бело-голубых» получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков.

Также по окончании игры красную карточку получил сам Котов, в оскорбительной манере высказав несогласие с решениями арбитра.