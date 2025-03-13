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Карпин объяснил, почему вызвал Дзюбу в сборную России

вчера, 17:11

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему решил вызвать нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу на мартовский сбор национальной команды.

Ранее мы говорили о том, что не вызываем игроков старше 30 лет, но у любого правила могут быть исключения. Думаю, что как своей карьерой, так и игрой в последних матчах Артём такое исключение точно заслужил.

Дело не только в возможном рекорде. И давайте не торопиться с рассуждениями про рекорд. Для этого, во-первых, надо выйти на поле, а во-вторых – забить. Конечно, все понимают, что в матче с Гренадой, скорее всего, будет достаточно голевых моментов. Но в той же игре с Брунеем, несмотря на крупный счет, не все моменты были реализованы, и не все игроки нашей команды забили.

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Все комментарии
Viollator
Viollator
вчера в 23:52
Всё равно дельфин пенку сделает.
cska1948
cska1948
вчера в 20:24
Ну так давайте найдём сборную в ворота которой все успеют забить наши за 90 минут, все 50 человек, в чём проблема то?..."
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Думаю, проблема в Правилах игры в футбол, которые не предусматривают участия 50 футболистов в ОДНОМ матче.
протон
протон
вчера в 18:46
Пошёл прогрев :))
Промаринует его на скамейке, или выпустит на 5 минут, к гадалке не ходи.
Месть - это блюдо, которое подают Дзюбе
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 18:35
Артëм Дзюба!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 18:02
Карпин его взял чтобы унизить, продержав всю игру на лавке
bwsebx43wpgg
bwsebx43wpgg
вчера в 18:00
Неожиданное решение. Сдался Валерий Георгиевич.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:59
Давай Валера оставь его на лавке, вот умора будет))))
альсато
альсато
вчера в 17:44
Сдается мне, Валера и в Сборной не надолго)))))
112910415
112910415
вчера в 17:41
всё же принял решение, совершенно добровольно ! )
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:33, ред.
Ну так давайте найдём сборную в ворота которой все успеют забить наши за 90 минут, все 50 человек, в чём проблема то? Дно и пробить можно. Зачем эти отмазки, в чём их смысл? Что мы думаем чтоли что вы там с Дзюбой под пивко договорились что ты ему рекорд обеспечишь? Ещё предъяв не было уже отмазоны пошли. Вот я например так не думал пока Валера это не сказал, но он взял и сказал.
Гость
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