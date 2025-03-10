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Маркиньос: «Был огромный офсайд в моменте со 2-м голом „Рубина“»

вчера, 09:23
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Маркиньос прокомментировал работу арбитров в поединке 20-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

Никогда такого не видел в своей жизни. Не знаю, но как будто там был огромный офсайд. Я не могу в это поверить — это же был офсайд. Мне кажется, надо было дольше смотреть момент. Пытаюсь понять, что произошло.

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Все комментарии
Limonov
Limonov
вчера в 15:06
Начался скулежь
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 11:35
Он слышал что то, ну и сам решил слово вставить.)
qzjbmc4kyxuv
qzjbmc4kyxuv
вчера в 10:45
Не знаю, говорит, не видел, но офсайд был.
fet2gpxuwdc2
fet2gpxuwdc2
вчера в 10:43
Вот что творит пребывание в спартаке с игроком.
adekvat
adekvat
вчера в 10:20
Такой огромный что надо было дольше смотреть, что бы расмотреть?
lotsman
lotsman
вчера в 10:15
Огромный офсайд?!!!! )) У парня голова болит.)
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:12
Играть нужно было и выигрывать ,а что теперь обсуждать.... забили бы три гола и вот она победа.
112910415
112910415
вчера в 09:48
готовься к следующему матчу, будет жарко !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:48
Мда, это что ещё за дичь? Маркиньос не знает что такое офсайд? Он наверное думает что это когда нападающий выпрыгнул выше защитников и пробил головой. Надо бы поизучать правила футбола ему на тренировках. Это не офсайд, это провал называется.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:37
Никакого офсайда не было, играть нужно и забивать. Но у тебе, Марки, нет вопросов, ты лучший, с Денисовым и Мартинсом.
А вот Бонгонда нас оставил без голов с игры, дважды мог забивать.
Ну и удаление Даку не справедливо, он спровоцировал, но не грубил.
А вот Дуарте ужасный матч провел, но достается, как всегда, Денисову
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:26
А кто сказал, что будет легко?
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