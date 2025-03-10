Маркиньос: «Был огромный офсайд в моменте со 2-м голом „Рубина“»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал работу арбитров в поединке 20-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

Никогда такого не видел в своей жизни. Не знаю, но как будто там был огромный офсайд. Я не могу в это поверить — это же был офсайд. Мне кажется, надо было дольше смотреть момент. Пытаюсь понять, что произошло.