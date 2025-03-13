В «Химках» рассказали о целях команды в нынешнем сезоне

Нападающий «Химок» Илья Садыгов ответил на вопрос о цели команды в оставшейся части нынешнего сезона.
За что боремся в этом сезоне? «Химки» должны занять любое место в турнирной таблице, которое обеспечит выживание в РПЛ. Я это так вижу. Потому что у нас пока не все складывается так, как надо. Как обстановка в команде? Да все в рабочем режиме. Идем от матча к матчу.
Лес вам валить в Сибири и то нельзя доверить,- сами не приведи господь убьетесь, либо людей покалечите. Только труху в мешки собирать..., или снег со льдом чистить/ убирать вокруг домов - вот это как раз по вашим реальным способностям.
Лес вам валить в Сибири и то нельзя доверить,- сами не приведи господь убьетесь, либо людей покалечите. Только труху в мешки собирать..., или снег со льдом чистить/ убирать вокруг домов - вот это как раз по вашим реальным способностям.