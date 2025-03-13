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В «Химках» рассказали о целях команды в нынешнем сезоне

сегодня, 08:58

Нападающий «Химок» Илья Садыгов ответил на вопрос о цели команды в оставшейся части нынешнего сезона.

За что боремся в этом сезоне? «Химки» должны занять любое место в турнирной таблице, которое обеспечит выживание в РПЛ. Я это так вижу. Потому что у нас пока не все складывается так, как надо. Как обстановка в команде? Да все в рабочем режиме. Идем от матча к матчу.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:15, ред.
Цель у них... (facepalm )
Лес вам валить в Сибири и то нельзя доверить,- сами не приведи господь убьетесь, либо людей покалечите. Только труху в мешки собирать..., или снег со льдом чистить/ убирать вокруг домов - вот это как раз по вашим реальным способностям.
gu55fva2kvt7
gu55fva2kvt7
сегодня в 12:30
В этом сезоне цель не вылететь, чтобы уже в следующем иметь возможность сражаться за выживание.
Vilar
Vilar
сегодня в 12:00
"Да все в рабочем режиме" - идём ко дну.
5vbmdjjcy4h5
5vbmdjjcy4h5
сегодня в 11:03
Основная цель папы Илюшеньки Садыгова - это чтобы сынулька регулярно в мячик играл в высшей лиге
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 10:45
В борьбе за выживание плотная группа. Борьба будет серьёзная.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:05, ред.
Ух ты, а я думал чемпионство. Вообще много команд без амбициозных, я понимаю в первом сезоне выживание, но в следующих нужно пытаться прогрессировать и ставить более высокие цели, а у нас в РПЛ куча команд у которых цель выживание ради выживания в следующих сезонах.
m2cjd5feyr9x
m2cjd5feyr9x
сегодня в 10:02
Удачи Химкам в борьбе за выживание
112910415
112910415
сегодня в 09:54
чтобы браслет сняли с хозяина
x8yzug9pwmj4
x8yzug9pwmj4
сегодня в 09:45
Зачем такая команда, которая только борется за выживание?
fr5pf2qzmxnm
fr5pf2qzmxnm
сегодня в 09:43
Игрокам нужно биться, что бы пригласили в другую команду. А в Химках ловить уже нечего.
Гость
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