В «Химках» рассказали о целях команды в нынешнем сезоне

Нападающий «Химок» ответил на вопрос о цели команды в оставшейся части нынешнего сезона.

За что боремся в этом сезоне? «Химки» должны занять любое место в турнирной таблице, которое обеспечит выживание в РПЛ . Я это так вижу. Потому что у нас пока не все складывается так, как надо. Как обстановка в команде? Да все в рабочем режиме. Идем от матча к матчу.