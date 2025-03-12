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Дзюба: «Многие хотят, чтобы меня вызвали в сборную России»

вчера, 18:43

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, что ему нужно сделать, чтобы снова получить вызов в сборную России.

Это вопрос к Карпину. В сборную надо вызывать сильнейших, а не по принципу, есть игроку 30 лет или нет. Многие люди говорили, что мне немного осталось, что они хотели бы увидеть мои прощальные игры за сборную. Это было бы красиво, но остальное не мое дело.

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Все комментарии
Sosna69
Sosna69
вчера в 21:49
Да ты успокойся Тема.Твое время ушло.
p5makyzea5yx
p5makyzea5yx
вчера в 20:27
Дзюба никак не вылечит манию величия.
протон
протон
вчера в 20:21
Извините, но Артёмка гаденький человечешка. Тебя вызывали на решающий матч, а ты отказался. Сейчас ты даром не нужен, матчи ничего не решают, зачем ты там? Были бы заслуги окей, но ты подставил сборную.

Пусть при завершении карьеры организует матч "Друзья Дзюбы", где ему все будут рукоплескать, и делов-то. А Карпин ему ничего не должен как бы.
Vilar
Vilar
вчера в 19:54
Артём прав, без него, гренаду не одолеть.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:41
Карпин, вызови ты уже его в сборную, чтобы не ныл. Не строй из себя слишком принципиального человека. Ты же включаешь в списки никому не известных игроков. Тем более, что официальных матчей всё равно нет. Дай порадоваться Артемке, заодно и комплекс свой переступишь, один из многих.
ev6bhfmfmq8k
ev6bhfmfmq8k
вчера в 19:32
Больше всего хотят в Танзании и Гренаде.
shur
shur
вчера в 19:28
...только официалка может показать насколько чел нужен и важен для Сборной Страны, а не Гренадо-африканское шоу...!!!
112910415
112910415
вчера в 19:05
против Танзании ? ( или кто там у нас ? )
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:00
Рукоблудый павлин бредит опять... исчезни...
shlomo
shlomo
вчера в 18:59
Не вызовет его Карпуша.... пусть молодежь обкатывает.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 18:57
Ага, чтобы посмеяться над тобой.
Drotik
Drotik
вчера в 18:54
Да на... ты там не нужен. Когда бан снимут, ты уже из себя ничего представлять не будешь. Зачем время тратить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:54
А какой смысл вызывать в сборную РФ этого престарелого ? Чтобы он какой то рекорд установил? А многие - это кто. Черданцев или кто то еще. ? И наконец сборную страны должны представлять достойные люди, к числу которых этот товарищ не относится. Все так сборная - это лицо страны. А дзюба - мягко говоря не приятое лицо (физлицо)
Гость
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