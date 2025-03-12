Дзюба: «Многие хотят, чтобы меня вызвали в сборную России»

Нападающий «Акрона» ответил на вопрос, что ему нужно сделать, чтобы снова получить вызов в сборную России.

Это вопрос к Карпину. В сборную надо вызывать сильнейших, а не по принципу, есть игроку 30 лет или нет. Многие люди говорили, что мне немного осталось, что они хотели бы увидеть мои прощальные игры за сборную. Это было бы красиво, но остальное не мое дело.