Сёмин рассказал, какой игрок способен побить голевой рекорд Дзюбы

Бывший тренер «Локомотива» ответил на вопрос о футболисте, который сможет побить голевой рекорд нападающего «Акрона» .

Задатки сильного нападающего в Дзюбе были видны, еще когда он занимался в детско-юношеской школе. Было видно, что растет бомбардир, а его лучшее качество — игра внутри штрафной. Он габаритный игрок, на него нужно по-своему ориентировать игру команды. Даже в игре с «Крыльями» мяч же отскочил к нему, а не к кому-то другому. У него есть чутье, он бомбардир от рождения. Это дорогого стоит, такие игроки выигрывают матчи.

Есть ли в России футболист, способный побить рекорд Дзюбы? Я думаю, что есть. Костя Тюкавин обладает хорошими бомбардирскими навыками. На сегодняшний день из игроков нового поколения он ближе всех к этому рекорду.