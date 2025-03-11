Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Сёмин рассказал, какой игрок способен побить голевой рекорд Дзюбы

вчера, 22:23

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о футболисте, который сможет побить голевой рекорд нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

Задатки сильного нападающего в Дзюбе были видны, еще когда он занимался в детско-юношеской школе. Было видно, что растет бомбардир, а его лучшее качество — игра внутри штрафной. Он габаритный игрок, на него нужно по-своему ориентировать игру команды. Даже в игре с «Крыльями» мяч же отскочил к нему, а не к кому-то другому. У него есть чутье, он бомбардир от рождения. Это дорогого стоит, такие игроки выигрывают матчи.

Есть ли в России футболист, способный побить рекорд Дзюбы? Я думаю, что есть. Костя Тюкавин обладает хорошими бомбардирскими навыками. На сегодняшний день из игроков нового поколения он ближе всех к этому рекорду.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Маркиньос: «Был огромный офсайд в моменте со 2-м голом „Рубина“»
10 марта
Мостовой объяснил, почему не поехал на стажировку в клуб Ла Лиги
09 марта
Ари: «Мне бы хотелось провести прощальный матч в России»
09 марта
Гендиректор агенства AFS заявил, что компания готова сотрудничать с ЦСКА
07 марта
Александр Мостовой: «При встрече я послал бы Слуцкого на три буквы»
07 марта
Пьянич: «Приехать в Россию — лучший выбор для меня»
07 марта
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:47
Прочитав только заглавие статьи, сразу понял ответ Семина и посмеялся от души!!!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Человеку под 80, зачем брать интервью?! Уже лучше у Генича спросить, тот хоть с юмором ответит...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:26
Семин просто высказал свое мнение.
Vilar
Vilar
вчера в 22:45
Так, ля-ля, тра ля-ля... такое "экспертное" заключение, может выдать любой подписант соккера.
shur
shur
вчера в 22:45
...вот именно на сегодняшный день !!!
протон
протон
вчера в 22:32
С одной стороны, интересно, спасибо, с другой - если в том же возрасте у Тюкавина 48 vs. 22 у Дзюбы, какой смысл в сравнении средней результативности за карьеру Дзюбы и экстраполяции средней результативности Тюкавина к 22 годам, если к 22 он забил в 2 с лишним раза больше Дзюбы к этому возрасту?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 