Дзюба: «Приятно забивать „Спартаку“»

Нападающий «Акрона» поделился мнением о своём голе в ворота «Спартака» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Приятно забивать «Спартаку», который воспитал меня и дал дорогу. Но приятнее было бы сравнять счёт, потому что серия пенальти — интересно.