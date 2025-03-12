Дзюба: «Приятно забивать „Спартаку“»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением о своём голе в ворота «Спартака» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Приятно забивать «Спартаку», который воспитал меня и дал дорогу. Но приятнее было бы сравнять счёт, потому что серия пенальти — интересно.
Да брал отпуск от соккера)))))
Да брал отпуск от соккера)))))
Рад Вашему возвращению!!! Давно Вас не было.
Рад Вашему возвращению!!! Давно Вас не было.
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