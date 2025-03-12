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Дзюба: «Приятно забивать „Спартаку“»

вчера, 20:16
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением о своём голе в ворота «Спартака» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

Приятно забивать «Спартаку», который воспитал меня и дал дорогу. Но приятнее было бы сравнять счёт, потому что серия пенальти — интересно.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:56
Ну тоже надо, хорошее дело.)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:55
Добра!!))
Да брал отпуск от соккера)))))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:55
Приветствую!!!
Рад Вашему возвращению!!! Давно Вас не было.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:49
Приятно когда не слышно этого рукоблуда ....))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:36
Прелестно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Прелестно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Futurista
Futurista
вчера в 21:28
Ты забил Спартаку...Спартак давно забил на тебя)...
shlomo
shlomo
вчера в 21:13
Лучше бы промолчал и выглядел бы за умного...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:42
Артём, угомонись уже - перестань себя так вести. Ну и зачем ты задираешь всех вокруг. Кержакову и Карпину сегодня "досталось", теперь на Спартак прыгаешь. Ты сегодня первый раз побил собственный рекорд, так отметь это достижение. Или тебе нравится быть скунсом?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:35, ред.
Конечно приятно забивать голы вообще, и Спартаку в частности, но мы то все знаем какая приятность у Артёма на первом месте.
NbKA555
NbKA555
вчера в 20:28
Дай Бог тебе и всем нам смирения,терпения и вразумления.
c9pxdjqe42f9
c9pxdjqe42f9
вчера в 20:23
Спартаку кто только не забивает, ведь это клуб некогда "великий".
qbuqe22cyzkz
qbuqe22cyzkz
вчера в 20:19
Для Дзюбы это высший кайф, так он любит свой бывший клуб.
Гость
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