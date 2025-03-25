Дюков: «Теоретически попасть на ЧМ-2026 через уайлд-кард возможно»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о потенциальном допуске сборной России к участию в чемпионате мира 2026 года без участия в квалификационном раунде.
Можно ли попасть на чемпионат мира через уайлд-кард? Теоретически, да. Практически — реализовать сложно. Если будет принято решение о возвращении сборной, надеюсь, нам удастся об этом договориться.
P. S. Дюков даже вряд ли подумал , что "ляпнул" - ЧМ 26 уже в следующим году. Регламент утверждён - 48 команд. И тут мы такие приглашённые (49тые) на соседнем поле разминаемся - ждём очереди , может кто вылетит или сам уступит?)))
P. S. Дюков даже вряд ли подумал , что "ляпнул" - ЧМ 26 уже в следующим году. Регламент утверждён - 48 команд. И тут мы такие приглашённые (49тые) на соседнем поле разминаемся - ждём очереди , может кто вылетит или сам уступит?)))
вот так переводятся слова Дюкова)))
в футболе нет и не будет уайлд-карда.
есть спортивный принцип.
участники ЧМ проходят отбор.
вот так переводятся слова Дюкова)))
в футболе нет и не будет уайлд-карда.
есть спортивный принцип.
участники ЧМ проходят отбор.
- Ну, теоретически, возможно в принципе. Практически нереализуемо, но зато в теории можно
- Ну, теоретически, возможно в принципе. Практически нереализуемо, но зато в теории можно