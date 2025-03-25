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Дюков: «Теоретически попасть на ЧМ-2026 через уайлд-кард возможно»

вчера, 23:38

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о потенциальном допуске сборной России к участию в чемпионате мира 2026 года без участия в квалификационном раунде.

Можно ли попасть на чемпионат мира через уайлд-кард? Теоретически, да. Практически — реализовать сложно. Если будет принято решение о возвращении сборной, надеюсь, нам удастся об этом договориться.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 12:39, ред.
Вероятность такого исхода весьма высока: 50 % - либо признают, либо нет!
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:36
А по-русски можно изъясняться, без этих вайлдкарт?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 07:47
Газово нефтяной мечтатель за своим любимым делом. Вешать лапшу на уши. В Газпроме все такие?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:24
Практически шанс равен нулю.
85tdf75mfj4m
85tdf75mfj4m
сегодня в 06:28
У кого-то тогда место нужно будет отобрать...
tshx2kz8xmxs
tshx2kz8xmxs
сегодня в 04:30
Дюков балабол, это уже все поняли
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:01
"Можно ли попасть на чемпионат мира через уайлд-кард?" - Александр , а может можно попасть ещё через что то ? Огласите все варианты пожалуйста ?
P. S. Дюков даже вряд ли подумал , что "ляпнул" - ЧМ 26 уже в следующим году. Регламент утверждён - 48 команд. И тут мы такие приглашённые (49тые) на соседнем поле разминаемся - ждём очереди , может кто вылетит или сам уступит?)))
Atleti
Atleti ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 00:51
В теории всё возможно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:11, ред.
пустые мечты играют важную роль развлекать народ и улучшении наших коммуникативных навыков с заклятыми друзьями трампистами.
вот так переводятся слова Дюкова)))
в футболе нет и не будет уайлд-карда.
есть спортивный принцип.
участники ЧМ проходят отбор.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:47
Ну и зачем он это сказал? Просто поболтать захотелось?
Брулин
Брулин
вчера в 23:46
- Могут ли Россию признать чемпионом Мира 2026 и не проводить турнир?
- Ну, теоретически, возможно в принципе. Практически нереализуемо, но зато в теории можно
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