Карпин — о разговоре с Глушенковым: «Может, вам ещё ключ от дома дать?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, о чём общался с полузащитником Максимом Глушенковым, который сегодня оформил хет-трик в ворота сборной Замбии (5:0).
О чём говорил с Глушенковым? Может быть, мне ещё ключ от квартиры дать?
Разговор мотивировал Глушенкова? Может быть. Но не думаю, что разговор связан с этим. Лучше спросите у Максима.
В прошлом году в СМИ очень муссировалась тема подарка жене на 8 Марта Mercedes-AMG 63....
В этом году в Эстонии домик на 200 с лишним европейцев, прикупили на пару...
В прошлом году в СМИ очень муссировалась тема подарка жене на 8 Марта Mercedes-AMG 63....
В этом году в Эстонии домик на 200 с лишним европейцев, прикупили на пару...
это обязательно ?
это обязательно ?
Да нигде особо не обитаю. Сижу дома, смотрю цветные картинки.
Да нигде особо не обитаю. Сижу дома, смотрю цветные картинки.
У Максима ключ. А Валера теперь домой попасть не может, бедолага.
Не до шуток ему. А вы его тут ещё и ругаете.. не пойми за што..
У Максима ключ. А Валера теперь домой попасть не может, бедолага.
Не до шуток ему. А вы его тут ещё и ругаете.. не пойми за што..