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Карпин — о разговоре с Глушенковым: «Может, вам ещё ключ от дома дать?»

вчера, 23:06
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия5 : 0Логотип футбольный клуб ЗамбияЗамбияМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, о чём общался с полузащитником Максимом Глушенковым, который сегодня оформил хет-трик в ворота сборной Замбии (5:0).

О чём говорил с Глушенковым? Может быть, мне ещё ключ от квартиры дать?

Разговор мотивировал Глушенкова? Может быть. Но не думаю, что разговор связан с этим. Лучше спросите у Максима.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 11:00
Осторожно!во дворе злой пудель!
Шуnя771
Шуnя771 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 10:15, ред.
Как жена терпит?)))
В прошлом году в СМИ очень муссировалась тема подарка жене на 8 Марта Mercedes-AMG 63....
В этом году в Эстонии домик на 200 с лишним европейцев, прикупили на пару...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:20
Карпин — о разговоре с Глушенковым: «Может, вам ещё ключ от дома дать, где девки лежат?»
5bb45phh8s8r
5bb45phh8s8r
сегодня в 06:30
ПомАтивировал Максима и он получил мОтивацию.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 06:16
Карпин всегда таким был. Крайне неприятный для общения собеседник. И ладно бы его как-то обижали слова или вопросы, так нет же, он на безобидные вопросы также накидывается с агрессией. Похоже, нервная система у Валеры очень слабая. Непонятно, как его жена ещё терпит. 🤔
112910415
112910415
сегодня в 05:37
почему хамит тренер сборной ?
это обязательно ?
introvert pofigist
introvert pofigist ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:16
Привет, Олег.
Да нигде особо не обитаю. Сижу дома, смотрю цветные картинки.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:11, ред.
Пудель в гневе, - без вариантов. Хотя..., это его обычное состояние.
Шуnя771
Шуnя771 ответ introvert pofigist (раскрыть)
сегодня в 00:07
Где обитаешь?)
Шуnя771
Шуnя771 ответ introvert pofigist (раскрыть)
сегодня в 00:05
Привет старина!
introvert pofigist
introvert pofigist ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:58
Да какая там шутка?. Валера же чёрным по белому сказал, что ключ мол не дам, лучше спросите у Максима.
У Максима ключ. А Валера теперь домой попасть не может, бедолага.
Не до шуток ему. А вы его тут ещё и ругаете.. не пойми за што..
протон
протон ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 23:35
Всё верно. груза ответственности нет. Терять то нечего когда нет еврокубков.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:32
Карпин так говорит о разговоре с Глушенковым, будто не он разговаривал с игроком, а кто-то другой. Вообще, Валера любит умничать, но это не всегда у него получается. А если говорить о сборной, то у нас ее просто нет - каждый раз в команде играют разные люди. Пора прекращать этот эксперимент. Сколько человек прошло через сборную при руководстве Карпина? Наверное уже больше сотни. А он с костяком так и не определился.
протон
протон
вчера в 23:28
Кстати, это главный тренер России). А где правила этикета - можно было по человечески ответить. Если это была шутка, то она не удачная, в стиле Карпина.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:27
Встречный вопрос Валера - "Почём опиум для народа?")
Capral
Capral
вчера в 23:24
Как всегда топорный ответ- в стиле его футбола...
протон
протон
вчера в 23:12
Карпин мастер грубо отрезать разговор
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