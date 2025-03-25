Карпин — о разговоре с Глушенковым: «Может, вам ещё ключ от дома дать?»

Главный тренер сборной России рассказал, о чём общался с полузащитником , который сегодня оформил хет-трик в ворота сборной Замбии (5:0).

О чём говорил с Глушенковым? Может быть, мне ещё ключ от квартиры дать?

Разговор мотивировал Глушенкова? Может быть. Но не думаю, что разговор связан с этим. Лучше спросите у Максима.