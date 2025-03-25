Медведев прокомментировал слухи о конфликтах в «Зените»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу последних сообщений в СМИ о конфликтах в клубе.
Пущай клевещут. Футбольные боги их накажут.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Медведев после поражения от «Спартака» в 21-м туре РПЛ произнес в раздевалке фразу:
Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Выплачу всю зарплату – и идите *****!
Также сообщалось об инциденте, произошедшем после матча, когда полузащитник «Зенита» Максим Глушенков прервал выступление главного тренера Сергея Семака и сказал ему: «Учись тренировать».
КРАСАВЕЦ!!!!!!!! Хоть что-то в жизни сделал правильно!!! Мда, зря он про Спартак так говорил, что и за 50млн играть не будет... А теперь, как знать. Медведев ему этого не простит. А вообще, культура это человека. И чем он лучше хама и грубияна от ростовщиков?! И главное, какой пафос: "Кто не хочет играть за Зенит- пошли н......й"!!! А что такое Зенит- середняк в советское время, оставленный в вышке и ничего из себя незначащий. Я то, хорошо помню то время, когда Кайрат забивал Зениту по 4 гола, громили Пахтакор и Спартак, Нефтчи и Шахтер. А сейчас- крутыми стали? Хочется напомнить Медведеву, что крутые яйца- тоже бьются.
КРАСАВЕЦ!!!!!!!! Хоть что-то в жизни сделал правильно!!! Мда, зря он про Спартак так говорил, что и за 50млн играть не будет... А теперь, как знать. Медведев ему этого не простит. А вообще, культура это человека. И чем он лучше хама и грубияна от ростовщиков?! И главное, какой пафос: "Кто не хочет играть за Зенит- пошли н......й"!!! А что такое Зенит- середняк в советское время, оставленный в вышке и ничего из себя незначащий. Я то, хорошо помню то время, когда Кайрат забивал Зениту по 4 гола, громили Пахтакор и Спартак, Нефтчи и Шахтер. А сейчас- крутыми стали? Хочется напомнить Медведеву, что крутые яйца- тоже бьются.