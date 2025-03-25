Медведев прокомментировал слухи о конфликтах в «Зените»

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вчера, 18:32

Председатель правления «Зенита» высказался по поводу последних сообщений в СМИ о конфликтах в клубе.

Пущай клевещут. Футбольные боги их накажут.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Медведев после поражения от «Спартака» в 21-м туре РПЛ произнес в раздевалке фразу:

Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Выплачу всю зарплату – и идите *****!

Также сообщалось об инциденте, произошедшем после матча, когда полузащитник «Зенита» прервал выступление главного тренера и сказал ему: «Учись тренировать».