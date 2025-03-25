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Медведев прокомментировал слухи о конфликтах в «Зените»

вчера, 18:32

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу последних сообщений в СМИ о конфликтах в клубе.

Пущай клевещут. Футбольные боги их накажут.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Медведев после поражения от «Спартака» в 21-м туре РПЛ произнес в раздевалке фразу:

Кто не хочет играть за «Зенит» в год столетия, поднимайте руку! Выплачу всю зарплату – и идите *****!

Также сообщалось об инциденте, произошедшем после матча, когда полузащитник «Зенита» Максим Глушенков прервал выступление главного тренера Сергея Семака и сказал ему: «Учись тренировать».

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:38
Надо только понять кто в данной ситуации "собака" и на кого она лает...и уточнить откуда дует ветер и что за "груз" везут в караване)...
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:42
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 19:30
    Психологически все понятно и объяснимо. У Медведева Типичное поведение хамоватого гопника, волею случая оказавшегося у мешка с деньгами. Хамство в речи и поведении у таких людей неистребимо. Гонор, самомнение и тупость - три в одном. Так бывает.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:56
    всё клевещут клеветники ! )
    Capral
    Capral
    вчера в 18:55, ред.
    Глушенков так и сказал?!
    КРАСАВЕЦ!!!!!!!! Хоть что-то в жизни сделал правильно!!! Мда, зря он про Спартак так говорил, что и за 50млн играть не будет... А теперь, как знать. Медведев ему этого не простит. А вообще, культура это человека. И чем он лучше хама и грубияна от ростовщиков?! И главное, какой пафос: "Кто не хочет играть за Зенит- пошли н......й"!!! А что такое Зенит- середняк в советское время, оставленный в вышке и ничего из себя незначащий. Я то, хорошо помню то время, когда Кайрат забивал Зениту по 4 гола, громили Пахтакор и Спартак, Нефтчи и Шахтер. А сейчас- крутыми стали? Хочется напомнить Медведеву, что крутые яйца- тоже бьются.
    d2pn8a4s5hx6
    d2pn8a4s5hx6
    вчера в 18:40
    Глушенкову нужно больше платить, скоро всех пошлет.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:37
    Есть старинная поговорка - Собака лает, ветер носит а караван идёт.)
    drug01
    drug01
    вчера в 18:37
    Если этому верить то дела не совсем хороши!
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 18:36, ред.
    Лес рук) Я тоже поднял если что, переводи на Сбер
    Гость
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