Главный тренер сборной Замбии Грант поблагодарил Россию за гостеприимство

Главный тренер сборной Замбии подвёл итоги товарищеского матча против сборной России (0:5).

Мои поздравления сборной России, они провели хороший матч. Конечно, без каких‑либо извинений хочу сказать, что нам не хватило подготовки, мы провели только одну полноценную тренировку. Также многие игроки не смогли принять участие в матче по разным причинам. Но это была хорошая возможность дать попробовать себя другими футболистам. Считаю, мы смогли многому научиться на этом матче. Кроме того, хотел бы поблагодарить Россию за великолепное гостеприимство.