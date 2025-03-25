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Главный тренер сборной Замбии Грант поблагодарил Россию за гостеприимство

вчера, 22:36
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия5 : 0Логотип футбольный клуб ЗамбияЗамбияМатч завершен

Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант подвёл итоги товарищеского матча против сборной России (0:5).

Мои поздравления сборной России, они провели хороший матч. Конечно, без каких‑либо извинений хочу сказать, что нам не хватило подготовки, мы провели только одну полноценную тренировку. Также многие игроки не смогли принять участие в матче по разным причинам. Но это была хорошая возможность дать попробовать себя другими футболистам. Считаю, мы смогли многому научиться на этом матче. Кроме того, хотел бы поблагодарить Россию за великолепное гостеприимство.

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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:22
Удовлетворённые людоеды улетели домой.
агент_Смит.
агент_Смит.
сегодня в 03:06
... и за то что отгрузила всего пять.
протон
протон
вчера в 23:17
Авраам тот тренер который с клубом Челси чуть ли ЛЧ не взял) Ничего себе в странах поработал)
После такого поражения Авраам обязан сказать что сборная России выиграла бы чемпионат мира — 2026)))))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:02
Опытнейший тренер , Авраам , куда ж вы в Россию едите играть с недостаточной подготовкой? )))
Гость
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