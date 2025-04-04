В Испании оценили слухи о покупке «Валенсии» Роналду

Журналистка Паула Лерин отреагировала на слухи о возможной покупке «Валенсии» нападающим клуба «Аль-Наср» .

В последний месяц снова возник слух, который периодически появляется: о возможной покупке «Валенсии» Криштиану Роналду. Основой для этих теорий послужили взаимоотношения между португальцем и владельцем Питером Лимом, однако ни сам футболист, ни его окружение не высказались по теме. И да, Питер Лим, который перед назначением своего сына новым президентом клуба, подтвердил в заявлении сингапурским СМИ , что клуб не продается.

Кажется сюрреалистичным и неправдоподобным, что Роналду захочет приобрести клуб в долгах и с обветшалым стадионом, который все еще нуждается в финансировании для завершения строительства. Но первым авторитетным голосом, высказавшимся на эту тему, стал Хулиан Редондо в своей колонке в Mundo Deportivo. Между делом Редондо сообщает, что Криштиану станет «следующим владельцем „Валенсии“, если она останется в Ла Лиге». Он первый испанский журналист, который открыто говорит об этом без домыслов, в качестве новости, а не слухов.