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В Испании оценили слухи о покупке «Валенсии» Роналду

вчера, 17:31

Журналистка Паула Лерин отреагировала на слухи о возможной покупке «Валенсии» нападающим клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

В последний месяц снова возник слух, который периодически появляется: о возможной покупке «Валенсии» Криштиану Роналду. Основой для этих теорий послужили взаимоотношения между португальцем и владельцем Питером Лимом, однако ни сам футболист, ни его окружение не высказались по теме. И да, Питер Лим, который перед назначением своего сына новым президентом клуба, подтвердил в заявлении сингапурским СМИ, что клуб не продается.

Кажется сюрреалистичным и неправдоподобным, что Роналду захочет приобрести клуб в долгах и с обветшалым стадионом, который все еще нуждается в финансировании для завершения строительства. Но первым авторитетным голосом, высказавшимся на эту тему, стал Хулиан Редондо в своей колонке в Mundo Deportivo. Между делом Редондо сообщает, что Криштиану станет «следующим владельцем „Валенсии“, если она останется в Ла Лиге». Он первый испанский журналист, который открыто говорит об этом без домыслов, в качестве новости, а не слухов.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:53
Читал одну статейку, когда первый слух пошел по этому поводу, так вот там писали, что не Роналду купит клуб, а Саудовский фонд совместно с ним, а конкретно Рон будет больше заниматься раскруткой клуба, комплектованием и всё такое. У Валенсии одна из лучших академий в Испании,а Саудовские деньги позволят прикупить талантливых игроков и при грамотном управлении клуб может быстро вернуться в топы ЛаЛиги.
KSY-24
KSY-24
вчера в 20:40
В Зенит ?
Atleti
Atleti
вчера в 20:16
Столько слухов... То Реал, то Интер, то Интер Майами, то Валенсия. Что следующее? Клуб из РПЛ?
brgku32d8ash
brgku32d8ash
вчера в 19:45
Затратно это, на начальной стадии вкладываться много надо,а выхлоп может не оправдаться
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:44
В принципе, так и думал. Начинают с клубов поскромней, а не с Валенсии.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:53
Дырявый ещё долго в рабстве у шейхов будет, купит себе верблюда и будет командиром.
shlomo
shlomo
вчера в 18:48
Большие дела проворачиваются в тихую ... а тут такие утки летают что скоро от их жирности не смогут и взлететь.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:03
Мне кажется, что Валенсия сейчас как раз в том состоянии, когда её желательно кому-то купить - вариант с Роналду довольно привлекательный. Он точно не хуже арабского. Клуб нуждается в обновлении потому, что нынешний хозяин не справляется, для него Валенсия непосильная ноша.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:53
Не ну почему, Роналду же довольно сердобольный, и с болельщиками общается и с двойниками, нам вот недавно Эрлинг продемонстрировал что можно и по другому, это Холанд не купил бы никогда Валенсию, а Кристинка может вполне себе. Это же от человека зависит, может он хочет "доброе" дело сделать и спасти Валенсию, типа свою лепту внести и запомниться в истории таким образом. Тем более Роналду надо уже думать чем он будет после футбола заниматься, руководить клубом с достойной историей и репутацией неплохой вариант.
протон
протон
вчера в 17:46
Ну почему бы и нет. Валенсия, некогда вполне себе солидный клуб, болтается на задворках. А Рональду, с его префекционизмом, знаниями и деньгами, мог бы попытаться вернуть Валенсию на достойное место. Тут как раз это был бы уникальный шанс для них.
Гость
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