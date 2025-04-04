Роналду поздоровался с котом, Холанд отдохнул в Испании. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган решил позагорать.
Сыну Тиаго Силвы исполнилось уже 11 лет.
Вот так выглядит бассейн на базе «Барселоны». Всех узнали?
Роналдиньо посетил Дубай.
Легенда «Интера» Кристиан Вьери считает, что похож на героя из мультфильма «Вверх».
Майкл Оуэн слетал в Австралию.
Футболисты «Интера Майами» провели званый ужин.
Отдельно выделим наряд Лео Месси.
Неймар показал, как занимается в тренажерном зале.
Адриано продолжает веселиться.
Стиляги дня — Рафа Леау и Жюль Кунде.
Девушка дня — супруга голкипера Лориса Кариуса.
Также отметим и супругу Серхио Рамоса.
Сам же Лорис получил травму, но старается не унывать.
Узнали? Это Марко Матерацци в футболке Маркуса Тюрама.
Криштиану Роналду решил поздороваться с котом. 100% понимания, 0% осуждения.
А вот этих мужчин не сразу узнать — певец Робби Ульямс и бывший вратарь МЮ Эдвин ван дер Сар постарели. Британец выступит на стадионе «Аякса» этим летом.
Юрген Клопп наслаждается паузой в работе.
Вот такое блюдо было изготовлено в Неаполе в честь Ромелу Лукаку.
Эрлинг Холанд выбыл до конца сезона — решил во время восстановления отдохнуть со своей спутницей.
Хороших выходных, друзья! Не забывайте пить молоко — берите пример с форварда МЮ Расмуса Хёйлунда.