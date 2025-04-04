Роналду поздоровался с котом, Холанд отдохнул в Испании. Как футболисты провели эту неделю

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слетал в Австралию.

Футболисты «Интера Майами» провели званый ужин.

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показал, как занимается в тренажерном зале.

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