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Роналду поздоровался с котом, Холанд отдохнул в Испании. Как футболисты провели эту неделю

сегодня, 16:08
Криштиану Роналду
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Роналду поздоровался с котом, Холанд отдохнул в Испании. Как футболисты провели эту неделю

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:16
Кот ответил-"Месси!", но Роналду кажется не понял.
Гость
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