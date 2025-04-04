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Линекер летом выступит на музыкальном фестивале

вчера, 14:56

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер летом посетит ежегодный музыкальный Гластонберийский фестиваль.

Мероприятие пройдёт в июне с участием всемирно известных музыкантов. Однако петь Линекер не будет, он посетит район Сильвер Хейс, где обычно звучит танцевальная музыка. Там он выступит на сцене «Информация», которая на сайте Гластонбери описывается как «пространство для дискуссий, дебатов и понимания современных текущих событий и культурных проблем» под лозунгом «оптимизм — это политический акт».

Также выступать будут бывшие футболистки Джилл Скотт и Карли Телфорд. С диджейским сетом выступит футболистка Люси Монкман.

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Все комментарии
y7d28kp5zdvx
y7d28kp5zdvx
вчера в 15:36
А Мурку слабо сбацать, Гарик?
adekvat
adekvat
вчера в 15:32
Линекер давно работает комментатором и экспертом на тв, болтать он может, но зачем лезть в политику?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:01
Удачи им на политическом поприще.
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