«Зенит» перед матчем с «Локомотивом» побывал в «Лахта Центре»

Футболисты и тренеры «Зенита» 3 апреля посетили «Лахта Центр».
На смотровой площадке, на 79-м этаже здания их встретил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер:
Я рад, что у вас сегодня есть возможность увидеть, где мы работаем. Я считаю, что в нынешнем периоде чемпионата это очень важно — увидеть амбициозный проект. С точки зрения большой компании, большого клуба, такого как «Зенит», есть универсальное правило, которое состоит из двух частей и которое безупречно работает. И мы в «Газпроме» им всегда пользуемся. Первое: правильно поставленная цель — половина успеха. Что ищешь, то и найдёшь. Вторая половина успеха: во что веруешь, то и есть. Если ты веришь в достижение цели, ты достигнешь её. Если нет — то и нет…
А цели надо ставить амбициозные: быть самыми лучшими в мире!
Представителям «сине-бело-голубых» провели экскурсию по основным зданиям «Лахта Центра»: команда увидела арку главного входа, а также побывала в атриуме многофункционального здания.
5 апреля «Зенит» сыграет в Москве с «Локомотивом» в рамках 23-го тура РПЛ.
Я конечно понимаю что народ за дураков держат, а футболисты не самая умная часть народа, но набрать 3 слова в поисковике - финансовая отчетность газпрома - может любой кто знает буквы )))))))))
Я конечно понимаю что народ за дураков держат, а футболисты не самая умная часть народа, но набрать 3 слова в поисковике - финансовая отчетность газпрома - может любой кто знает буквы )))))))))