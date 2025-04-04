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«Зенит» перед матчем с «Локомотивом» побывал в «Лахта Центре»

вчера, 12:39
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17:30 Не начался

Футболисты и тренеры «Зенита» 3 апреля посетили «Лахта Центр».

На смотровой площадке, на 79-м этаже здания их встретил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер:

Я рад, что у вас сегодня есть возможность увидеть, где мы работаем. Я считаю, что в нынешнем периоде чемпионата это очень важно — увидеть амбициозный проект. С точки зрения большой компании, большого клуба, такого как «Зенит», есть универсальное правило, которое состоит из двух частей и которое безупречно работает. И мы в «Газпроме» им всегда пользуемся. Первое: правильно поставленная цель — половина успеха. Что ищешь, то и найдёшь. Вторая половина успеха: во что веруешь, то и есть. Если ты веришь в достижение цели, ты достигнешь её. Если нет — то и нет…

А цели надо ставить амбициозные: быть самыми лучшими в мире!

Представителям «сине-бело-голубых» провели экскурсию по основным зданиям «Лахта Центра»: команда увидела арку главного входа, а также побывала в атриуме многофункционального здания.

5 апреля «Зенит» сыграет в Москве с «Локомотивом» в рамках 23-го тура РПЛ.

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ULTRASteam
ULTRASteam
вчера в 16:45, ред.
Председатель правления компании с убытком ОДИН ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ ЗА 2024 ГОД) ))))))))
Я конечно понимаю что народ за дураков держат, а футболисты не самая умная часть народа, но набрать 3 слова в поисковике - финансовая отчетность газпрома - может любой кто знает буквы )))))))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:33
Планирую сходить туда на экскурсию.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:15
Типа вдохновил и благословил на игру...:)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:47, ред.
Чешет красиво, варианты с ответом "нет" только лишние для лучших в мире. Для лучших в мире варианта "нет", "не хочу" и "не могу" быть не может. Но для Зенита может, им до лучших в мире как мне до центра галактики. И цели надо ставить реалистичные! Лучшие команды в мире ставили перед собой реалистичную цель стать лучшими, а для Зенита она действительно лишь "амбициозная"
Гость
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