«Зенит» перед матчем с «Локомотивом» побывал в «Лахта Центре»

Футболисты и тренеры «Зенита» 3 апреля посетили «Лахта Центр».

На смотровой площадке, на 79-м этаже здания их встретил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер:

Я рад, что у вас сегодня есть возможность увидеть, где мы работаем. Я считаю, что в нынешнем периоде чемпионата это очень важно — увидеть амбициозный проект. С точки зрения большой компании, большого клуба, такого как «Зенит», есть универсальное правило, которое состоит из двух частей и которое безупречно работает. И мы в «Газпроме» им всегда пользуемся. Первое: правильно поставленная цель — половина успеха. Что ищешь, то и найдёшь. Вторая половина успеха: во что веруешь, то и есть. Если ты веришь в достижение цели, ты достигнешь её. Если нет — то и нет…

А цели надо ставить амбициозные: быть самыми лучшими в мире!