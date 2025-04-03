В футболе нужно изменить важное правило. Хулиганство Моуриньо напомнило о репутации игры

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сегодня, 19:45

Пора пресечь дешевый артистизм.

Симуляции вредят футболу

В эру с повторами во всех ключевых поединках и турнирах высокого уровня «дайвинга» стало меньше. Нет смысла картинно падать, пытаясь обмануть арбитра. Судьи в комнате VAR обязательно подскажут, где был дешевый артистизм. Тогда накажут виновника эпизода. То есть игрока, допустившего симуляцию. Но даже в новом футбольном мире хватает «дельфинов». Речь не только о Соболеве, который даже в «Зените» не бросил любимые занятия в кружке фанатов театра, не понимающих систему Станиславского.

Вчера в Турции в четвертьфинале Кубка страны встретились принципиальные соперники. «Галатасарай» выбил «Фенербахче». Бывший игрок московского «Динамо» Шиманьски ответил голом на дубль Осимхена, но другие напарники не поддержали Себастьяна. Арендованный у «Наполи» форвард сделал шаг к «золотому дублю» в Стамбуле. Но об этом кубковом матче мир узнал благодаря поведению Моуриньо. Жозе схватил за нос наставника «Галатасарая» Окана Бурука. После чего бывший футболист завалился на газон в агонии.

Португалец заслужил длительную дисквалификацию. Скорее всего, Моуриньо сейчас ломает комедию, чтобы его уволили из «Фенербахче». Тогда Жозе причитается солидная компенсация, в отличие от ухода по собственному желанию. Моуриньо уже говорил, что тренерский штаб «Галатасарая» ведет себя как обезьяны. Прекрасно понимал, что туркам такое описание не понравится. В концовке стамбульского дерби судья выдал 4 красные карточки. Наказали двоих хавбеков «Галатасарая», а также полузащитника «Фенербахче».

Моуриньо тоже получил красную карточку. Но остается открытым вопрос, почему Окан Бурук не наказан за явную симуляцию? Ни один 51-летний мужчина не свалится с ног, если его со спины взять за нос. Забавно, что в переводе с турецкого языка фамилия Бурук означает «кручёный» или «закрученный». Так можно обозначить и подвернутую ногу. Моуриньо искривил нос сопернику, свою дисквалификацию обязательно получит. Но в чём смысл симуляции главного тренера Бурука после завершения яркого футбольного сражения?

Окан показывает плохой пример футболистам. В Турции руководитель клуба выбегал с охранниками на поле и бил судью. Много эмоций и дешевого театра. Симуляция главного тренера –невероятная глупость. Моуриньо явно схватил Окана за нос. Достаточно было просто указать на хулиганство арбитру. Умирающий лебедь Бурук не вызывает симпатии, как и наглый португальский тренер. К сожалению, скверный характер Моуриньо уничтожает его карьеру. Если чудит на публике, что Жозе творит за закрытыми дверями?

Стоит удалять дайверов

Дожили до симуляции главного тренера. Также был дикий эпизод в Южной Америке. В финале Кубка Либертадорес между «Палмейрасом» и «Фламенго» автор победного в итоге гола Дейверсон в овертайме завалился на газон. Упал, словно ему выстрелили в спину. А теперь самое главное о том эпизоде. Бразилец завалился на газон, поскольку его коснулся рукой главный арбитр. Симуляции настолько сильно вшиты в футболистов, что стали привычкой. В результате Соболев в РПЛ вместо удара падает, а Дейверсон стал Дайверсоном.

Судье стоило показать игроку красную карточку. Удаления за симуляции надо сделать правилом для футбола. Повторы позволят оценивать эпизоды на предмет судейской ошибки. Если арбитру показалось, что была симуляция, но ошибся – VAR поможет. Но вот в стычке Моуриньо и Бурука по красной карточке заслужили оба тренера. Дайвинг в футболе был важной частью игры во времена, когда у арбитров не было инструментов для проверки эпизодов. Сейчас пора вспомнить, что есть мужской и женский футбол, но нет театральной игры.

Мало что вредит репутации игры больше, чем неоднозначное поведение спортсменов или официальных представителей команд. Моуриньо наносит вред футболу, когда теряет самообладание. Чем жестче будут встречать хулиганов, которые любят устраивать драки в матчах, а также всех, кто симулирует боль – тем лучше. Форвард «Ростова» Комличенко на выходных сыграл с разбитой головой. Из-под желтой шапочки капала кровь на футболку. Николай не ныл, ушел с поля в самом конце сложного поединка. Вышедший вместо него Сако принес победу.

Кровавые травмы головы в футболе, что хорошо, являются редкостью. А если врачи видят сотрясение мозга – надо сразу снимать игрока с поля. Правило дополнительной замены после травм головы тоже логичное. Но на другом полюсе поведения в футболе симуляции и подлые фокусы. Зачем Моуриньо схватил соперника за лицо? Зачем Бурук завалился на газон, словно ему откусили нос? Есть только один метод исключить из футбола подобные вещи – красные карточки. Симуляции пропадут, как только в IFAB внесут их в список серьезных фолов.

Заметно, что тренерам стало намного сложнее контролировать футболистов. Если великий наставник Анчелотти годами не может поставить на место Винисиуса, то что говорить менее значимым персонам? Наставники оказываются учителями в проблемном классе. Как только отворачиваются к доске – им бросают бумажки в спину. Но футболисты не дети, а миллионеры на зарплате у фанатов. Фактически у зрителей, ведь так или иначе все платят за профессиональный спорт. Деньги из воздуха не появляются, реклама оплачивается просмотрами.