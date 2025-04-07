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Гвардиола: «Нуньеш не игрок середины поля, он недостаточно умён»

вчера, 21:38

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказал мнение, что технические навыки полузащитника Матеуша Нуньеша не позволяют ему эффективно действовать в центральной зоне поля.

Нуньеш может стать хорошим правым защитником благодаря своим физическим данным. Я думаю, что он не игрок центра поля, потому что он недостаточно умен, не обладает хладнокровием. Но у него хорошие навыки, и он многому учится.

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Все комментарии
pnhw4ur88pqm
pnhw4ur88pqm
сегодня в 05:17
Ценник на игрока резко упал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:50, ред.
Я акцент делал не на Гугл транслейте ( смайл там не просто так поставлен мной). Акцент был на том, что автор исказил сам смысл фразы, представив невольно Нуньеша в плане субъекта с умственной - футбольной неполноценностью. В этой связи пошло прямое смысловое расхождение с финальной частью высказываний Гвардиолы, которое я вам недвусмысленно представил в вопросительной форме (в конце своего второго комментария)

Ну и Сами читайте как юзеры отреагировали - Пеп у них теперь надменный тип, который за языком не следит. Это есть следствие такого перевода, который, с моей точки зрения, не может быть допустимым.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:40
Не совсем согласен с Вами, поскольку есть три основных слова обозначающих ум - intelligence, smartness, cleverness, все можно перевести просто как ум, но подразумевая как бы разные типа ума (у intelligence ещё есть вообще другое значение), а хитрость скорее всё же cunning, суть того о чём Вы говорите мне понятна, однако между clever и cunning есть серьёзная разница. Первое - это скорее сообразительность, смышлёность, при этом ум также подходит, но с определённый значением отличающимся от intelligent и smart.

В общем суть в том, что здесь не какой-то совсем корявый перевод и не перевод через Google Translate, а просто слова которые не так просто передать на русский язык, а Вы так сказали будто перевод совсем противоречит тому как в оригинале, хотя это не так - это один из допустимых в данном случае переводов, даже если, возможно, сообразительность или смышлёность были бы несколько ближе к сути (но не хитрость - это уже из другой оперы концепция и слово).
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:32, ред.
Никакого оскорбления не было.
Вам оригинал текста на английском предоставили. Перевод на русский некорректный.
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:15, ред.
Да речь то не об этом, а о том что привлечь Гвардиоллу к ответственности и подать иск за оскорбление при желании может игрок легче лёгкого) Пеп много себе лишнего на правах "гения" позволяет по моему
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:12
Фланговые, далеко не всегда тупые. Такой правый фланговый, каким был московский динамовец- ЛЕГЕНДАРНЫЙ В.Д.Трофимов- стал лучшим фланговым за 50 лет советского футбола!!!!!!! И сейчас таких нет!!!

А вот, пример правого крайка, киевлянина В.Лозинского, действительно был характерен в большинстве случаев фланговым игрокам. И как сказал однажды Г.С.Орлов, в игре Зенит-Динамо Киев, в 1979г., "Пасы Лозинского надо вычислять с помощью ЭВМ"!)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:44, ред.
Претензия в том, что "недостаточно умен", в переводе на русский, автору надо было озвучивать как недостаточно ХИТЁР. Слово clever здесь переводиться должно в контексте футбольной хитрости, свойственной как раз-таки полузащитникам. В противном случае, Нуньеш по тексту автора, простите, просто дурачок.

Ну и ... Сами как думаете ? Может ли недостаточно умный игрок многому научится и иметь хорошие навыки, о чем прямым текстом говорит в конце Пеп ? Если может, тогда объясните каким образом.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:32
"He [Nunes] can become a good right-back for his physicality," Guardiola told reporters at Old Trafford. "I think he's not a player to play in midfield because he's not clever enough, in the composure, but he has incredible skills and he's learning a lot." - в чём суть претензий?
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:12
Короче)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:11
Взял и оскорбил человека
протон
протон
вчера в 22:07
Парадокс в том, что в обороне Нунеш частенько привозит
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:02
Нуньеш хотя бы старается и прогрессирует.
увереннее стал играть, чем первое время. и в целом у Сити не из за него проблемы.
и хорошо, что Гвардиола Льюиса перестал выпускать.
вот он непонятный.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 21:56
Ты учитель, научи!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:49
Слова великого тактика
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:41, ред.
Трудности перевода с английского налицо.
Оригинал придётся читать - правды от Гугл транслейта не дождёшься. 😂
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:39
"Туповат просто, вот и гоняем его по флангу"
Гость
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