Гвардиола: «Нуньеш не игрок середины поля, он недостаточно умён»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказал мнение, что технические навыки полузащитника Матеуша Нуньеша не позволяют ему эффективно действовать в центральной зоне поля.
Нуньеш может стать хорошим правым защитником благодаря своим физическим данным. Я думаю, что он не игрок центра поля, потому что он недостаточно умен, не обладает хладнокровием. Но у него хорошие навыки, и он многому учится.
увереннее стал играть, чем первое время. и в целом у Сити не из за него проблемы.
и хорошо, что Гвардиола Льюиса перестал выпускать.
вот он непонятный.
увереннее стал играть, чем первое время. и в целом у Сити не из за него проблемы.
и хорошо, что Гвардиола Льюиса перестал выпускать.
вот он непонятный.