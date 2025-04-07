Гвардиола: «Нуньеш не игрок середины поля, он недостаточно умён»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказал мнение, что технические навыки полузащитника не позволяют ему эффективно действовать в центральной зоне поля.

Нуньеш может стать хорошим правым защитником благодаря своим физическим данным. Я думаю, что он не игрок центра поля, потому что он недостаточно умен, не обладает хладнокровием. Но у него хорошие навыки, и он многому учится.