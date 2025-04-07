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Мбаппе о депрессии: «С большим уважением отношусь к данной теме»

вчера, 13:32

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем отношении к депрессии.

Я знаю людей, которые страдали от депрессии. Мои партнеры по команде сталкивались с этим.

[Был период, когда] я играл не очень здорово, но не из-за проблем с психическим здоровьем. Мне не нравилось, когда люди так говорили, поскольку это серьезный вопрос.

Сейчас люди не боятся говорить об этих трудностях, и это хорошо. Я достиг дна в спортивном плане, а не в психологическом. С большим уважением отношусь к данной теме.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:50
здесь всё разумно
shur
shur
вчера в 16:58
...мы же не садимся пьяными за руль, понимая чем это грозит!
Теперь футбол, хрен-ва себя,чувствуешь, любимая от тебя ушла,
поругался с близкими, хандра ,понос,золотуха , ну не выходи ты
на поле,не занимай место достойного, скажи прямо тренеру:"
Сегодня Я всё испорчу!!!", а нет выходят и портят...!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:51
Главное у Киллиана ее нет!Но есть Мама)))
Гость
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