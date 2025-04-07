Мбаппе о депрессии: «С большим уважением отношусь к данной теме»

Нападающий «Реала» ответил на вопрос о своем отношении к депрессии.

Я знаю людей, которые страдали от депрессии. Мои партнеры по команде сталкивались с этим.

[Был период, когда] я играл не очень здорово, но не из-за проблем с психическим здоровьем. Мне не нравилось, когда люди так говорили, поскольку это серьезный вопрос.

Сейчас люди не боятся говорить об этих трудностях, и это хорошо. Я достиг дна в спортивном плане, а не в психологическом. С большим уважением отношусь к данной теме.