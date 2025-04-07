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Симеоне: «Нам есть куда расти»

вчера, 12:21

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча с «Севильей» в Ла Лиге (2:1) оценил нынешнее турнирное положение своей команды. Коллектив из Мадрида занимает 3-е место, в прошлом сезоне «матрасники» взяли 4-ю строчку.

Я настаиваю на том, что нам необходимо думать о себе, расти, улучшить результат прошлого сезона и прибавить в нынешнем, учитывая то количество [новых] футболистов, что появилось в нашем составе.

Нам есть куда расти. Разумеется, без потерь не обойдется, порой нам будет неприятно. Но мы продолжим сражаться.

При 0:1 команда не испугалась и прибавляла по ходу поединка. Выход Коке во втором тайме добавил нам спокойствия и комбинационной игры, развязав руки Хулиану [Альваресу] и Рикельме, которые сыграли добротно.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 19:01
14 лет на одном месте. О каком росте он говорит?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:52
идет перестройка и обновление состава.
посмотрим, каким будет рост Атлетико))
Симеоне хороший тренер. и самый дорогой.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:12
Стабильности не хватает, нужно стремиться, чтобы без явных провалов проходить дистанцию чемпионата...
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