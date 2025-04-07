Рой Кин об игре «Манчестер Юнайтед»: «Я опрокидывал чашки с чаем»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» полагает, что команда вряд ли будет играть лучше в следующем сезоне. Ранее МЮ сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0).

Я хотел бы, чтобы мне доказали, что я ошибаюсь и «Юнайтед» будет в топ-5 или топ-6 в следующем сезоне, тогда я заберу свои слова обратно, но я такого не наблюдаю.

Я видел несколько матчей в прямом эфире в последнее время. Я смотрел игру с «Ноттингем Форест» (0:1) на днях вечером и просто опрокидывал чашки с чаем. Игроки МЮ были аккуратны и осмотрительны – но совсем не собирались забивать. Сегодня вновь не было голов.

Когда вы выступаете за большой клуб и получаете щедрые контракты, вы несете ответственность за победу в футбольных матчах. Разве не в этом задача?

Мы хвалили «Ливерпуль» последние несколько месяцев. Почему? Потому что они результативны и побеждают в матчах. А мы сидим здесь и говорим: «Мне это надоело, но есть определенные признаки». Признаки чего?