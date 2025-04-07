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Рой Кин об игре «Манчестер Юнайтед»: «Я опрокидывал чашки с чаем»

вчера, 11:37

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин полагает, что команда вряд ли будет играть лучше в следующем сезоне. Ранее МЮ сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0).

Я хотел бы, чтобы мне доказали, что я ошибаюсь и «Юнайтед» будет в топ-5 или топ-6 в следующем сезоне, тогда я заберу свои слова обратно, но я такого не наблюдаю.

Я видел несколько матчей в прямом эфире в последнее время. Я смотрел игру с «Ноттингем Форест» (0:1) на днях вечером и просто опрокидывал чашки с чаем. Игроки МЮ были аккуратны и осмотрительны – но совсем не собирались забивать. Сегодня вновь не было голов.

Когда вы выступаете за большой клуб и получаете щедрые контракты, вы несете ответственность за победу в футбольных матчах. Разве не в этом задача?

Мы хвалили «Ливерпуль» последние несколько месяцев. Почему? Потому что они результативны и побеждают в матчах. А мы сидим здесь и говорим: «Мне это надоело, но есть определенные признаки». Признаки чего?

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Все комментарии
Haizenberg
Haizenberg
вчера в 14:54
Откуда столько пафоса в сторону МЮ? Сейчас - это просто средний клуб, не более. Таких клубов как «кот наплакал» в каждой стране. Вообще не удивлюсь, если в следующем сезоне клуб вылетит из АПЛ. Из года в год показывают «никакую» игру, а из-за истории клуба восхваляют его до ТОП уровня. ТОП клуб- это Барса, Бавария, Реал, которые из года в год борются за трофеи, создают интригу, скача по турнирной таблице 1-3 места. МЮ давно уже не фаворит и не конкурент за 3-5 места, про золото вообще молчу. А столько гонору то … «МЮ должен, МЮ обязан»… ничего они не могут..
4RT
4RT
вчера в 14:18
Прямо буря в чайной ложке!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:27
В следующем сезоне , если не будет изменений в игре МЮ , Рой при просмотре матчей "Красных дьяволов", возможно уже будет "опрокидывать" рюмки с виски - всё полегче будет...)
112910415
112910415
вчера в 12:38
мог бы и разбить
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:20
Мужик прав, но щас многие забывают что цель футбола это голы, и не толкьо МЮ этим грешит, но и даже Реал например у которого всё вроде бы и не так плохо, но с Атлетико например в плей-офф ЛЧ сыграли очень осторожно, я бы даже сказал трусливо. И это только пример. Конечно хочется больше шоу и перестрелок от всех команд.
Гость
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